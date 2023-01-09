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降膽固醇好幫手

副刊版 2023/01/09

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減肥戰友Canny滿臉笑容來覆磅，一坐下，便將最新的驗血報告遞上。我一看，原本總膽固醇8.1mmol/L，在三個月便降至4.3mmol/L，當中壞膽固醇由5.5mmol/L減至2.3mmol/L，即是不用藥物，以飲食控制加減重，可回復正常水平。

Canny說：「很神奇啊！我就是一直吃你教做的燕麥糠抹茶布丁杯，再配水波蛋牛油果法包做的早餐，就這樣，膽固醇就降下來！」我說：「對於Breakfast Club的戰友來說，一個豐富又有自己喜愛食物的早餐，十分重要！」

「原本你教我的燕麥糠抹茶布丁杯，是用五十克燕麥糠配上半杯脫脂奶製成布丁的底層，再加四湯匙的低脂無糖乳酪，上面再鋪半杯無糖粟米片，最後加四湯匙混合了抹茶粉的無糖乳酪。我和朋友在周末時，一起試了用紅肉火龍果蓉和藍莓蓉混合乳酪代替抹茶粉，味道賣相也相當好！」Canny笑着說。

我看過照片，的確很有心思，讚賞說道：「你們日後運用這些創意，懂得配搭不同食物，有營之餘，精采滿分！」

Canny問：「其實燕麥糠有甚麼神奇之處，可以幫助降膽固醇呢？」「水溶性纖維中的β-葡聚醣，可在小腸中與膽酸結合，將膽酸排出體外，促進消耗體內膽固醇再製造膽酸，從而降膽固醇。而由於燕麥糠中的β-葡聚醣含量比麥皮濃度更高，根據FDA建議，每日進食三克β-葡聚醣，即是四湯匙半燕麥糠，便可有助降膽固醇，而麥皮則要進食雙倍分量，因此燕麥糠的效用更佳。」我解釋。

「明白了！還有其他食物可有助降膽固醇嗎？」Canny再問。

「其他含高水溶性纖維高的食物，例如番薯、馬鈴薯、香蕉、西蘭花等，也有相同功效！另外，添加了植物固醇的飲品，或是洋車前子殼粉，都有助降膽固醇。」

撰文 : 黃雅婷

欄名 : 營營樂樂

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