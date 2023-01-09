很多公關界朋友都是有心人，其中一位，是香港公關界一哥盧炳松，我們都稱他為BC，曾先後任職奧美、可口可樂、迪士尼、領展等公關高層；退休後一個華麗轉身，注資百多萬創立非牟利慈善服務團體「基督為本基金」，開展「誠心所願」計劃。

這計劃很有意思，是本港唯一免費專為成年晚晴人士圓願的工程。圓願之旅工作，主要分四大類。一、舒心放下：幫晚晴人士完成未了心願；二、落葉歸根：為年少離鄉的晚晴人士，圓願回鄉度過最後的日子；三、印記傳承：幫晚晴人士製作生命故事冊及見證，好讓家庭成員留下美好回憶；四、共聚天倫：與親友共聚參觀景點或者出席活動，把握時光與家人共聚。到目前為止，已幫助了超過一百五十個家庭圓願。

我問BC，何解會有幫臨終者圓夢的想法呢？原來，這是源於一個他個人的遺憾。年輕BC曾擔任記者，那些年終日埋頭工作搏殺，與他感情非常要好的年邁祖母，在生前曾表達過祖孫二人見面的時間太少了，BC卻並無理會，眼中只想着工作。後來祖母突然患上大腸癌離開人世，BC才驚覺祖母的最大心願，就是想他多點陪伴。祖母的突然離世，相信對BC是一個重大的打擊，也是他人生的一個遺憾。自此，他辭去記者的工作，轉了人生的跑道當上公關。

人生幾十年，或許總會有一些時刻會讓我們去想，假如時光可以倒流，我一定不會再錯過。這樣的的遺憾，誰沒有呢？但是我們怎樣對待以前的遺憾，就會影響我們如何對待我們以後的人生。有些人停留在「遺憾」當中，走不出來。那豈不是成世人就要背着那個沉重的遺憾過其下半生？但有些人會把遺憾轉化為一種動力和力量，將它變成有意思的遺憾。BC是後者，他醒悟人生的遺憾是甚麼一回事，於是在他的下半生，致力於幫助晚晴人士圓夢、陪伴他們和其家人完成不帶遺憾的最後旅程。