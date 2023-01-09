九龍香格里拉聯乘北海道HABA推下午茶 送$2,220護膚禮品 副刊版 2023/01/09 分享： 分享： 九龍香格里拉與日本北海道護膚品牌HABA聯乘合作，以其品牌最新推出的深層活肌再生保濕精華及鯊烯洗髮系列作靈感，於即日至2月28日推出「花漾綻放美肌」下午茶套餐，酒店廚師團隊以薰衣草、櫻花及白牡丹入饌， ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 九格香宮新任行政總廚 呈獻全新菜單 2023/01/07 九格香宮新任行政總廚 呈獻全新菜單 樂高兔年新春別注版 立體擺設及歌舞巡遊賀新歲 2023/01/07 樂高兔年新春別注版 立體擺設及歌舞巡遊賀新歲 疫後國際級選貓盛事開鑼 專家教路貓星人陪逛街歎咖啡 2023/01/06 疫後國際級選貓盛事開鑼 專家教路貓星人陪逛街歎咖啡 「書出愛心．十元義賣」收書大行動 1月份全港設40個收書點 2023/01/04 「書出愛心．十元義賣」收書大行動 1月份全港設40個收書點 學生為煤氣設施換上童畫新裝 南區3D立體車站現彩蛋 2022/12/30 學生為煤氣設施換上童畫新裝 南區3D立體車站現彩蛋 日本 品牌 酒店 美食 魚 外賣 咖啡 西班牙 廚師 下午茶