九龍香格里拉聯乘北海道HABA推下午茶 送$2,220護膚禮品

九龍香格里拉與日本北海道護膚品牌HABA聯乘合作，以其品牌最新推出的深層活肌再生保濕精華及鯊烯洗髮系列作靈感，於即日至2月28日推出「花漾綻放美肌」下午茶套餐，酒店廚師團隊以薰衣草、櫻花及白牡丹入饌，

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