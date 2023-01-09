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九龍香格里拉聯乘北海道HABA推下午茶 送$2,220護膚禮品

副刊版 2023/01/09

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九龍香格里拉與日本北海道護膚品牌HABA聯乘合作，以其品牌最新推出的深層活肌再生保濕精華及鯊烯洗髮系列作靈感，於即日至2月28日推出「花漾綻放美肌」下午茶套餐，酒店廚師團隊以薰衣草、櫻花及白牡丹入饌，

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欄名 : 新鮮熱辣

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