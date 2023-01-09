Zoom推人形虛擬化身 自訂動作表達情緒反應 行政人員版 2023/01/09 分享： 分享： 為進軍元宇宙，Meta逐步在Facebook和Instagram推出3D頭像，作為虛擬化身（Avatars），而蘋果（Apple）旗下的Memoji也提供類似功能。視像會議應用程式開發商Zoom宣布一 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Apple Books藉AI語音 提供有聲書旁白服務 今日 Apple Books藉AI語音 提供有聲書旁白服務 用戶接受個性化廣告 Meta遭歐盟罰款32億 2023/01/06 用戶接受個性化廣告 Meta遭歐盟罰款32億 2億條Twitter用戶數據集 黑客索價15元下載 2023/01/06 2億條Twitter用戶數據集 黑客索價15元下載 俄防國安信息外洩 擬禁IT專才海外遙距工作 2023/01/04 俄防國安信息外洩 擬禁IT專才海外遙距工作 舊代iPhone換電池 3月起一律加價160元 2023/01/04 舊代iPhone換電池 3月起一律加價160元 科技行業 科技硬件 科技軟件 Zoom