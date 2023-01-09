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Zoom推人形虛擬化身 自訂動作表達情緒反應

行政人員版 2023/01/09

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為進軍元宇宙，Meta逐步在Facebook和Instagram推出3D頭像，作為虛擬化身（Avatars），而蘋果（Apple）旗下的Memoji也提供類似功能。視像會議應用程式開發商Zoom宣布一

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