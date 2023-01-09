Apple Books藉AI語音 提供有聲書旁白服務

近年有聲書市場發展迅速，有專家預計該市場價值將於2030年達350億美元（約2,733億港元）。蘋果（Apple）亦加快進軍步伐，表示將利用AI語音技術，為Apple Books上的英文小說類電子書，

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