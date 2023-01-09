美國會百年荒誕劇 中美回穩添助力？

「凡是過去，皆為序章。」（What's past is prologue.）這是莎士比亞名劇《暴風雨》（The Tempest）台詞，既可解作現今局面皆由歷史因素所致，但亦可讀為：過去有何恩怨情仇，俱往矣，我們仍有力創造自己的命運。

2021年初，美國時任總統特朗普（Donald Trump）煽動民眾衝擊國會，干擾大選結果確認程序，國會山莊自1814年英軍火燒華盛頓以來再次陷落。轉眼兩年過去，國會上演又一大型荒誕劇，今次沒有那麼暴力，但也與兩年前「序章」有關。

首日未選出眾議長 美國百年首次

眾議院新年流流倒大楣，新一屆會期展開，竟然未能順利在首日選出眾議長這美利堅第三把手，是1923年以來首次，恰好一世紀。

共和黨去年中期選舉奪得眾院控制權，435席之中拿下222席，勉強超出半數門檻4席，優勢比預期小得多，這如今成為該黨眾院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）的大麻煩。眾院上周經過4日共15輪投票，麥卡錫才終於克服了共和黨內約20名「自由黨團」（Freedom Caucus）成員阻力，艱難當選議長。

麥卡錫究竟作了甚麼孽？或者應該問，自由黨團想怎樣。誠然，麥卡錫未有威逼利誘擺平黨內分歧就出選，政治手腕顯得不足。惟這某程度也是非戰之罪，只怪美國政治生態愈發分化極端，碎片化程度足以撼動一直以來的兩黨制，導致連多數黨也差點選不出議長。

早在2015年，麥卡錫就曾嘗試角逐眾議長，當年他同樣遭自由黨團反對，投票前被迫退選。自由黨團是共和黨內最極端保守一群議員，嫌麥卡錫不夠保守，而那時特朗普還未當選總統。

降罷免門檻 新議長麥卡錫無寧日

如今自由黨團更加奇形怪狀，有人不滿麥卡錫曾說特朗普應為國會遇襲負責；有人認為議長一職掌握太大權力，要求下放；有人更沒有明確訴求，就是看他不順眼，為反對而反對。就算特朗普不計前嫌，呼籲自由黨團以全黨大局為重支持麥卡錫，這幫人也沒有讓步。這反映，特朗普催生的極端民粹怪獸恐怕已經失控。

雖然不少特朗普派系政客在中期選舉失利，美國政治機制展現自我糾錯迹象，但這未有形成不可逆趨勢。即使特朗普影響力大跌，極端民粹力量已能自給自足，沒有特朗普照樣生長。麥卡錫既可批特朗普，亦能與後者和解，對各方希望都留有餘地的這種傳統政客特質（通權達變／見風使舵，難言對錯），更是極端民粹眼中十惡不赦的。

麥卡錫最終要做「不道德的交易」方能當選。他不但妥協讓更多自由黨團成員進入規則委員會，掌握修改議事規例大權，更同意將提出罷免議長動議的門檻，由半數降至1人。換句話說，任何自由黨團成員今後都可隨時、隨意提出罷免麥卡錫，干擾議事日程。麥卡錫肯定永無寧日，新議長可謂已經自毁，黨內主流對此也非常不滿。

共和黨內訌撕裂嚴重 華間接受惠

麥卡錫馬失前蹄，共和黨公開內訌撕裂，固然是美國整體的醜態，但民主黨與拜登（Joe Biden）政府至少暫時可食一下花生，共和黨陷入混亂，政治能量流失，拜登相信不會那麼快就被彈劾。至於中國與中美關係，亦可能間接受惠。

中美皆不希望兵戎相見，加上要就氣候等議題合作，而且環球經濟面臨困難下，兩國關係近月難得相對回穩。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）新年準備訪華，跟進中美元首去年11月峇里之會達成的共識。

麥卡錫卻是一枚地雷。他早已說過，當上議長後要學前任佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，若這短期內成真，布林肯訪華無疑會泡湯；共和黨現在出了大亂子，布林肯被搶闡機會相對微。麥卡錫打算在眾院設「中國特別委員會」，拿中國做文章、與拜登政府爭奪對華外交話語權，效果預料亦會打折扣。當然，中方也必須警惕麥卡錫為了壯膽，做出更誇張的事。

說到中國，確是新年新人事。駐美大使秦剛奉調回國，接替王毅出任外交部長。秦剛向美國各界道別時說，凡是過去，皆為序章，自己在新崗位會一如既往推動中美關係發展。他引用莎翁名句，意思明顯是中美無論有何恩怨，仍可創造命運，而非受命運支配。他在《華盛頓郵報》撰文指出，中美關係健康穩定，攸關這顆星球命運。

秦剛擔任駐美大使時間很短，只有1年半（上一任崔天凱做了逾8年），卻可謂做得相當出色。

秦剛在中美關係最困難時期駐美，多少受美方怠慢。縱他告別時透露自己曾數次會晤布林肯，拜登政府從未發布相關消息卻是事實（外界此前只知秦剛曾與副國務卿舍曼（Wendy Sherman）、財長耶倫（Janet Yellen）等會面）。

但這未有阻礙秦剛發揮中美橋樑作用。他駐美500多天裏走訪了22州，近距離接觸美國人民，到農場開拖拉機，到工廠和港口了解工人生活，到學校客串教中文，到棒球場為聯賽開球，到動物園慶祝大熊貓抵美50年……讓美國人了解中國真實一面之餘，這些來自華盛頓以外的第一手美國資訊，還有助中方掌握塑造華府決策的接地氣因素，是不可多得的情報。

中國外交新年新人事既「毅」又「剛」

秦剛亦尤其擅長與傳媒打交道，並富有幽默感，成功撕開美國輿論場缺口。「你忘了介紹我是戰狼。」「中國外交官其實不是戰狼，是與狼共舞。」去年佩洛西訪台，秦剛第一時間登上CNN及撰文華郵，闡述中方觀點立場，華郵之後更迅速發表評論，認為佩洛西做了件蠢事（後來我們都知道，解放軍乘勢打破第一島鏈，美國犯了戰略大錯）。

秦剛現在升任外長，不知即將訪華的布林肯會否懊惱自己當日的輕慢？

另一方面，卸任外長的王毅新年接替楊潔篪，出任中央外事工作委員會辦公室主任，成為中國事實上的頭號外交官。王毅與美鬥爭經驗更不用多介紹，他任外長10年期間，美國總統換了3個，國務卿換了4個。2021年阿拉斯加那場鴻門宴，楊潔篪夥王毅，把布林肯與白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）的攻擊頂回去，敢於在美國這樣對美國人說話，世界各國相信都印象深刻，不是驚豔就是震驚。

王毅還是日本通，日語流利得甚至可以提醒繙譯怎樣講更好；他又曾任國台辦主任，去年在中共二十大以69歲之齡破格提拔進入政治局，自有玄機，可望系統性推動解決中國在亞太方向的安全環境問題。

凡是過去，皆為序章。美國內部折騰不斷，貫徹戰略能力成疑。中國外交既「毅」又「剛」，未來方向呼之欲出！

▲ 共和黨眾院領袖麥卡錫（左）在黨內內訌撕裂嚴重下，要經過4日共15輪投票，方能當選眾議長。（法新社資料圖片）