保誠「即時預先批核」免找數服務 提升理賠體驗  讓客戶安心無憂

隨着醫療成本不斷上漲，日間醫療服務對病人及醫療服務提供者而言都更符合成本效益。因見本港的日間醫療服務愈見普及，部分日間醫療中心甚至能提供一些程序上較複雜的日間臨床服務，包括腹膜和血液透析、電療和化療，或相對簡單的醫療程序。保誠保險（下稱保誠）亦把早年推出的「醫療網絡免找數服務」進一步涵蓋日間手術、住院及診斷成像檢測等多個領域，並擴展其醫療網絡，透過即時預先批核方式讓客戶不用預先墊支醫療費用，使他們有更多選擇，安心接受治療。

減風險省成本 日間醫療成新趨勢

在疫情期間，不少患者為降低感染風險，都希望能夠縮短逗留在診所或醫院等高風險環境的時間。以一般腸胃鏡手術為例，患者如選擇傳統入院的方式，一般需要逗留最少兩天才能出院；相比之下，如選用日間手術形式進行，最快只需半日便可出院。不但能縮短留院時間降低感染風險，還可以爭取更多休息機會。因此，醫療市場近年大力發展日間醫療服務，以非住院模式為毋須留院的患者提供醫療服務，其專業程度與一般醫院無異。

▲ 選用日間手術形式進行，不但能縮短留院時間降低感染風險，還可以爭取更多休息機會。

免除住院時間、醫療雜費等項目後，日間手術較傳統入院方式可為患者減省高達8成6的手術費用（見下表）。對於持有一般醫療保障或保障中有年度手術費用限額如自願醫保計劃客戶，便可以減少自行承擔的費用。

優質醫療網絡配合無縫理賠體驗

保誠觀察到日間醫療漸成市場趨勢，早於2020年成為市場首間保險公司將「即時預先批核」免找數服務全面擴展覆蓋範圍至多間香港私家醫院及多個日間手術中心。透過免找數服務的安排，釋除客戶有關現金流的煩惱，減輕他們的財政負擔，而配合申請過程簡單的預先批核，客戶更可即日得知批核是否成功。

▲ 保誠提供超過40間網絡日間手術中心供客戶自由選擇，並提供多種日間手術免找數服務。

目前，保誠提供超過40間網絡日間手術中心供客戶自由選擇，這些中心提供以下多種日間手術免找數服務，包括腸胃肝臟科、外科、眼科、皮膚科及耳鼻喉科，以及比較複雜的泌尿外科及婦產科等；至於網絡私家醫院住院免找數服務所涵蓋的醫療專科亦多達18種，部分相對複雜的手術如心臟科、神經外科、骨科及傳染病科等亦包括在內；而提供住院免找數服務的13間網絡私家醫院及逾300名優秀的網絡專科醫生，遍布港九新界，客戶可根據個人需要、口碑及位置偏好，自由選擇。

想知道免找數服務與傳統實報實銷的理賠方式有何顯著分別？以下的例子可為大家提供參考：

免找數服務涵蓋診斷成像檢測

以往診斷成像檢測由於不屬於住院或手術理賠， 一般情況下市民很可能需要自費進行檢測。保誠「即時預先批核」免找數服務除了照顧日間手術外，同樣涵蓋診斷成像檢測，包括磁力共振掃描（MRI scan）、電腦斷層掃描（CT scan）及正電子放射斷層掃描（PET scan）。符合資格的客戶，只要經網絡醫生轉介，或持有政府醫院轉介信，同樣可於網絡診斷成像檢測中心，享有免找數服務。

▲ 保誠「即時預先批核」免找數服務除了照顧日間手術外，同樣涵蓋診斷成像檢測。

多元貼心服務 助客戶享受健康人生

保誠深明客戶在不同人生階段面對的挑戰，因此定時推出多項措施和服務，提升客戶體驗。例如突如其來的疫情，令大眾明白到及早規劃和部署保障的重要性。因此，除了上述的免找數服務外，保誠亦設有「智安排」預設保單服務，假如客戶不幸因病或其他情況以致精神上失去行為能力，可由其指定人士代為申領理賠，解決燃眉之急。

▲ 保誠「醫療網絡免找數服務」透過即時預先批核方式讓客戶不用預先墊支醫療費用，使客戶有更多選擇，安心接受治療。

此外，部分患者可能考慮前往其他國家或城市尋求更適切的治療方案。保誠的「安心醫」服務特別提供一站式的第二國際醫療專家意見及海外醫療禮賓服務，讓客戶可以因應實際情況，更有彈性地選擇治療方案。凡此種種均旨在令客戶不幸患病時能專注治療和休養，做到真正的安心無憂。

如欲了解保誠「醫療網絡免找數服務」詳情，可瀏覽www.prudential.com.hk/medical-network/

省卻「信用卡授權」 真正費用全免

為方便客戶使用保誠「即時預先批核」免找數服務，由2022年12月開始，客戶在登記服務時毋須預先作信用卡授權，加快申請程序。參與指定計劃的合資格客戶亦可獲豁免網絡醫生進行磁力共振掃描（MRI scan）的共同保險費用，做到真正的「費用全免」。

（資料由保誠保險有限公司提供）