等了三年，香港跟內地終於重新通關。北上港人人潮開始，又近內地的春運過年，有打算過關的港人，還是需要特別留意健康防疫自保。

因為親身體驗，現在疫情確實遠未有退卻，特別是大城市人口密度高，感染率維持高水平。不好彩真的感染，如果像大部分人一樣，徵狀輕微，吃一下退燒藥就可以。因此，提醒北上朋友，帶備自己熟悉的藥物極其重要。

因為一旦染恙，現在內地要找合適的藥沒那麼方便。而且看到各地的醫院實況，為免一同擠到醫院去搶資源，同時增大感染危機，免得過，也是不要去醫院為妙。

據在醫院工作的綫眼回報，地方醫院現在承受力最超負荷。一來是病人增多，再而是醫護人員因感染而減少，好多是轉陰後立即上班，沒有陽的或有低燒的則連續加班，已到極限。

至於殯儀館爆滿的傳聞怎樣？一位經歷親人長者去世的朋友說，先是ICU中連地板都滿了人。然後老人家無力回天，要等火化也不容易。

最令他氣結的，是真的有人趁火打劫，承包收屍、轉運、到火化場輪號、排隊和實際火化的一條龍服務，位位三萬元（人民幣，下同）。

朋友問下細節，原來是很多老人是在家中過世，由於沒地方存放，一般只能急急叫人來把屍體運送去火化。但問題是現在火化中心太多人排隊，一家常規火化場，一天可能頂多只能燒四十具屍體，需求過多，就有機可乘。如果不付帳特別安排，親人屍首放在家中不知怎算。願付帳的話，也要一大早就運走屍體去輪候。

也算過一筆「死人帳」，一單收三萬元，一天下來是百多萬元。難怪他們排隊途中，不斷像有其他家庭插隊，可能有價高者得的情況。總之，這非常日子，真的千萬小心，不要病，更不要有需找這些不合理服務的機會。