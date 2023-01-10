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公關要識做

副刊版 2023/01/10

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想知公關實戰是甚麼一回事？我誠意推介香港公關一哥盧炳松（BC）的新著《識做--跨國公關執生智慧》，全書大約六萬字，一口氣追讀，花一個下午，就可把BC過往三十年的公關拆招和拆彈攻略和心得濃縮地閱讀一遍，書中每篇都包含其實戰經驗和智慧，乃公關界瑰寶。

讓我在此處舉兩個例子：

BC甫加入迪士尼時，有次危機出現，遭「關公」到訪，他的手下提議先找其他部門開會，看看是誰出錯。但BC一針見血地道出拆彈的關鍵焦點：「先處理好問題。開會追究責任，要等解決事件後；要找誰對誰錯，會分散我們的集中力。」面對着大火，公關的首要責任，係先將大火撲熄，要揪出誰錯誰負責，是老闆、人事部或所屬部門上司的事，公關把心神內耗，分分鐘錯失救火或拆彈的最佳時機。

又，香港迪士尼開館時，曾受到很多負評。BC接手後，要全方位改善迪士尼形象。想傳媒幫你講好個故事，自己先要做好功課，用腦兼用心，發掘一些有趣角度的古仔給記者，總不能我方自話自說地講自己好。要說好一個故事，要花多點工夫去發掘「靚故仔」。BC是記者出身，所以觸覺非常敏銳。他會提供一些非常有趣的角度給記者，例如：夢幻世界裏，公主永遠保持年輕，堡壘永遠新淨光猛。因此，職員必須在關館後、翌日開門前，趕快維修補油，亦要確保早上已乾透，維修職員如何做得到呢？這都是公眾平時沒法知悉又會好奇的故事，於是，BC安排了傳媒參觀夜訪，在晚上十時後，維修職員是如何在夜色下髹油的。這些不一樣的故事角度，不但公關人要學，想說好故事的人更要學。

BC人如其文，爽快豪情，在《識做》書中，毫無保留地把自己在跨國公關界累積多年的執生智慧公諸於世。他的「識做」已有很多人「識貨」，學公關其實等如學做人，而BC是活生生的出色例子。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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