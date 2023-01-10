COLLAR成軍一周年 「The Bright Side號巴士」行走全港

女團COLLAR將於1月12日迎接成軍一周年，她們以「The Bright Side」為主題，紀念這個特別日子，喻意「世界就算灰暗，也為你留下一扇窗，一綫光能為你打開天空，帶來一綫希望」，同時將在本周

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