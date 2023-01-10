長遠全面戰略規劃 提升港航運地位

在行政長官李家超早前向中央政府述職期間，國家主席習近平明確支持香港充分發揮獨特優勢，廣泛開展國際合作，更好融入國家發展大局，國務院總理李克強則具體要求特區政府在融入國家發展大局過程中，充分發揮香港獨特優勢，鞏固和提升包括香港航運在內的國際中心地位。李家超述職回港後撰文回應，在未來施政的聚焦方向中，兩次提及鞏固和提升香港國際航運中心地位。

綠色＋數碼航運 可持續發展焦點

特區政府正在對財政預算案展開公眾諮詢，為香港長遠發展作出謀劃並配置資源、為香港航運業發展制定長遠且全面戰略規劃，可謂正逢其時，財政司司長陳茂波早前亦曾專門撰文，表示要採取多管齊下的策略和措施，推動高增值航運業集群的發展。筆者藉此文，從「長遠」、「全面」、「戰略」和「規劃」4個維度，圍繞如何「鞏固」和「提升」國際航運中心地位作具體闡述，以期拋磚引玉。

顧名思義，對一個行業進行長遠布局，就需要對未來至少10年、遠至30年作出規劃。例如作為長遠規劃的典範，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》前言部分開宗明義，該規劃近期至2022年、遠期展望到2035年，也就是對大灣區未來3至15年發展作了長遠規劃。

從國際航運中心發展的長遠角度出發，香港需要把握全球航運業未來發展方向作為着眼點，例如國際海事組織（IMO）為海運脫碳設定的目標，是在2050年前將船舶溫室氣體排放量降至2008年水準的50%，而筆者所在的國際航運公會（ICS），更是推動航運業在2050年前實現「淨零」（net zero）排放，因此脫碳將會是全球航運業未來30年持續關注的議題。

同時，數碼化與智能化轉型也被視為航運可持續發展的焦點，香港想要鞏固和提升國際航運中心地位，就要為引領綠色和數碼航運的未來謀篇布局。

擴海運業集群 兼顧各持份者需要

「全面」在制定一個戰略規劃時，亦尤為重要。很多人誤以為，航運業就只是貨櫃碼頭和海上貨物運輸，這就把航運業看得太窄了；作為面向未來的全球領先國際航運中心，豐富多元化的海運業集群必不可少。海運業集群以船東、船舶經營人和港口經營人等業務委託人為核心，並由圍繞着的高端航運業服務商組成，包括提供船舶融資服務的銀行和融資租賃公司、提供各類海事保險業務的保險人、船東保賠保險組織和保險經紀人、提供管理船舶服務的船舶管理及代理公司、提供船舶租賃和買賣服務的船務經紀、提供法律和爭議解決服務的律師、仲裁員及相關專家等，以及媒體、科技、信息、教育等航運相關企業和機構。

海運業集群不同板塊息息相關，密不可分，而任何戰略規劃都要從航運業整體出發，統籌兼顧海運業集群中不同持份者的發展關切和需要。

對接大灣區一帶一路 貢獻所長

以筆者主要從事的法律和爭議解決為例，只有吸引更多業務委託人來港展業興業，才會促進更多船舶融資服務需求，衍生更多船舶管理和代理業務要求，推動更多保險在香港承保和理賠，最終才能使海事律師和仲裁員在香港有立足和用武之地，同時吸引更多年輕律師投身執業海事法律。

在面臨「反全球化」浪潮下，航運業是最具有全球化特點的行業，而香港作為國家唯一實施普通法制度的地區，國際航運中心同樣具有獨一無二的「二元屬性」。因此，航運戰略規劃就要以對接大灣區發展和「一帶一路」建設等國家戰略為基礎，圍繞未來10至30年推動海運業集群發展做文章，最終實現優先國家所需、貢獻香港所長的目標。

在制定戰略規劃時，要針對社會對航運業認識不深的問題，做到讓航運專業領域的知識和洞察變得清晰易懂，藉此機會提升全社會，特別是特區政府、金融界和專業界對航運業的了解和支持。戰略規劃應該要從全球和國家角度，把香港航運業未來發展所面臨的問題定義準確，例如助力全球航運零碳排放、航運智能與數碼化等方面，提出直面這些挑戰時香港可以採取的具體措施。

確立核心價值 6大具體策略

戰略規劃要為「鞏固」和「提升」這兩點制定具體目標，把精力和資源集中在幾個關鍵目標上，而這些關鍵目標一旦實現，就能有效鞏固和提升香港的國際航運中心地位。另外，戰略規劃要充分展示特區政府和業界在發展香港航運業方面的方案與行動、力量與意志、眼光與能力。

作為規劃，需要具有遠景與抱負，更要有針對性和實操性的策略與措施。規劃首先要為香港航運業未來10至30年發展確立核心價值，例如「香港航運」在中國與全球航運市場連接作用的獨特性和優勢地位等。

在具體策略和措施方面，可以從以下幾方面着手：

（1）吸引大宗商品貿易商和船舶經營及管理企業，在港設置運營中心和地區總部，成為對所有航運業務具有全球吸引力的目的地；

（2）最大限度發揮融資、保險、管理與經紀以及海事法律等高增值航運服務競爭實力；

（3）結合國際金融中心優勢和發展創科中心機遇，成為全球航運脫碳和數碼智能的引領者，並協助國家藉此成為全球航運業規則的制定者；

（4）培養本地人才，並吸引海外專才，成為內地與東南亞國家輸送高端航運服務人才的教育與培訓基地；

（5）通過香港海運周及其他航運品牌活動，向全球展示香港和內地在港口、運輸、工程以及高端航運服務的領先地位，促進海運業集群全面多元發展；

（6）助力國家加強與國際海事組織、國際勞工組織（ILO）以及航運相關非政府間國際組織的聯繫與合作，捍衞和促進全球化及自由貿易。

▲ 作為面向未來的全球領先國際航運中心，豐富多元化的海運業集群必不可少，而任何戰略規劃都要從航運業整體出發，統籌兼顧海運業集群中不同持份者的發展關切和需要。（資料圖片）