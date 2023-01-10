Ring雙向「車Cam」 預購價1560元 行政人員版 2023/01/10 分享： 分享： Amazon旗下智能門鈴公司Ring，日前在CES 2023上展示多項新產品，包括最新的雙向行車記錄器（車Cam）Ring Car Cam。 Ring Car Cam具有前後兩個擁有夜視功能的HD鏡頭， ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 達美航空2月起 機上提供免費WiFi 今日 達美航空2月起 機上提供免費WiFi Apple Books藉AI語音 提供有聲書旁白服務 2023/01/09 Apple Books藉AI語音 提供有聲書旁白服務 Zoom推人形虛擬化身 自訂動作表達情緒反應 2023/01/09 Zoom推人形虛擬化身 自訂動作表達情緒反應 用戶接受個性化廣告 Meta遭歐盟罰款32億 2023/01/06 用戶接受個性化廣告 Meta遭歐盟罰款32億 2億條Twitter用戶數據集 黑客索價15元下載 2023/01/06 2億條Twitter用戶數據集 黑客索價15元下載 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 產品 鏡頭 CES 美元