Ring雙向「車Cam」 預購價1560元

Amazon旗下智能門鈴公司Ring，日前在CES 2023上展示多項新產品，包括最新的雙向行車記錄器（車Cam）Ring Car Cam。

Ring Car Cam具有前後兩個擁有夜視功能的HD鏡頭，

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