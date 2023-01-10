達美航空2月起 機上提供免費WiFi 行政人員版 2023/01/10 分享： 分享： 航空業競爭在後疫情時代愈趨激烈。為了吸引更多乘客，達美航空（Delta Air Lines）近日宣布，自2月1日起，為乘客提供免費WiFi，並預計2023年底前，達美航空將有700架以上的飛機供應免費 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Ring雙向「車Cam」 預購價1560元 今日 Ring雙向「車Cam」 預購價1560元 Apple Books藉AI語音 提供有聲書旁白服務 2023/01/09 Apple Books藉AI語音 提供有聲書旁白服務 Zoom推人形虛擬化身 自訂動作表達情緒反應 2023/01/09 Zoom推人形虛擬化身 自訂動作表達情緒反應 用戶接受個性化廣告 Meta遭歐盟罰款32億 2023/01/06 用戶接受個性化廣告 Meta遭歐盟罰款32億 2億條Twitter用戶數據集 黑客索價15元下載 2023/01/06 2億條Twitter用戶數據集 黑客索價15元下載 商業 美國 服務 航空 航空業 達美航空 Wi－Fi 網絡通訊 美元