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達美航空2月起 機上提供免費WiFi

行政人員版 2023/01/10

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航空業競爭在後疫情時代愈趨激烈。為了吸引更多乘客，達美航空（Delta Air Lines）近日宣布，自2月1日起，為乘客提供免費WiFi，並預計2023年底前，達美航空將有700架以上的飛機供應免費

...

欄名 : 科技新知

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