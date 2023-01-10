達美航空2月起 機上提供免費WiFi

航空業競爭在後疫情時代愈趨激烈。為了吸引更多乘客，達美航空（Delta Air Lines）近日宣布，自2月1日起，為乘客提供免費WiFi，並預計2023年底前，達美航空將有700架以上的飛機供應免費

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