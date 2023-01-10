恒隆商場「hello新春有禮」 消費滿$3800送$200購物禮券

農曆新年就快到，大家諗好節目未？黛安聽公關姊妹講，恒隆地產旗下11間商場，包括Fashion Walk、山頂廣場、康怡廣場、雅蘭中心、家樂坊、荷李活商業中心、淘大商場等，將同步推出「hello新春有禮」，即日起至下月5日前，hello會員只要喺商場用電子貨幣累積消費滿$3,800或以上，即可獲贈$200恒隆電子購物禮券；如果會員分別喺3個商場各以電子貨幣單一消費滿$100或以上，更可額外獲18,000 hello積分㖭！

今年山頂廣場亦會舉辦連串迎春活動，例如「長衫租借體驗」、「木製音樂盒製作體驗」及「毛公仔製作體驗」，hello會員即日起可憑指定積分換領參與名額，與親朋好友締造難忘時刻。

另外，山頂廣場由本周六（14日）起，將會喺中庭位置擺放一棵茂盛嘅桃花樹，除咗增添新年氣氛外，仲可以催旺大家嘅桃花運㖭！hello會員只要用恒隆商場手機App掃描開運錦囊上嘅二維碼，即可獲得連串豐富購物禮遇，包括喺山頂廣場DOMA Lifestyle、美珍香及皇玥購物滿指定金額享折扣優惠；喺Team Green購物可獲免費指定立體紙拼圖一份等，實行人人有賞，大家唔好錯過呀。

本文轉載自《晴報》

▲ 兔年想運氣「步步高升」？不妨來一趟山頂廣場行運之旅。