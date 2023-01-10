7仔推8款Sanrio characters密實玻璃盒 明起換購

鍾意Sanrio characters嘅朋友有福了！黛安收到風，7-Eleven請來8位Sanrio人氣角色，包括Hello Kitty、My Melody、Kuromi、Little Twin Stars、Cinnamoroll、Minna no Tābō（大口仔）、Pompompurin（布甸狗）及Ahirunopekkle（AP鴨），化身成為一套8款嘅「豐足常滿」密實玻璃盒，寓意「八星」報喜，同大家「豐衣足食」過兔年。密實玻璃盒分別有長形及圓形兩款，採用高質量及食品級Borosilicate玻璃製成，容量分別為800ml及300ml，耐受溫度為0°C至100°C，真係又靚又實用呀。

明日（11日）起至3月7日，只要喺7-Eleven購物滿$20即可享印花1個，其後每滿$10會多1個印花，儲齊12張印花加$88，即可隨機換購密實玻璃盒2個；或儲8張印花加$50，隨機換購1個；或以8,800 yuu積分加$12隨機換購1個；換購期至3月10日。

本文轉載自《晴報》