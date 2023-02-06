環聯創新科技提升中小企貸款審批效率   為經濟復甦奠定良好基礎

中小企是香港經濟之柱，全港超過34萬間中小企，佔全港企業總數98% 以上，吸納了私人市場中超過45%的勞動力，疫情嚴重衝擊本港經濟，除了政府推出「中小企融資擔保計劃」優化措施外，坊間的銀行及財務機構近年亦紛紛推出各種貸款計劃，協助一眾中小企抵禦經濟逆境。即使如此，不少中小企在貸款過程仍然面對很多困難，環聯（TransUnion）與金融服務顧問公司安永-博智隆（EY-Parthenon）於去年10月合作發表了一份名為《中小企融資的未來》的報告（下稱「報告」），勾劃出香港中小企的融資需求以及所遇到的挑戰，當中發現與貸款審批過程未能與時並進有關。

中小企貸款審批的數碼科技採用率偏低

報告指出，本地中小企為應對疫情而需要尋求外部融資，但備受繁瑣的貸款申請流程所阻礙，往往在最關鍵的時刻難以獲得貸款。73%的受訪中小企認為貸款申請流程太過複雜冗長是主因，申請信貸的附帶要求（21%）、審批過程缺乏透明度（18%）、所需文件數量眾多（17%）和申請過程緩慢（17%）也是中小企的意見。

報告亦發現，貸款審批過程出現上述受訪中小企所指的情況，與本地金融機構非常依賴人手和過時科技來審批有密切關係。有受訪的業內人士稱，處理中小企貸款申請最大障礙，是缺乏中小企特定數據作風險評估（30%）、缺乏針對中小企信貸而設的風險評估工具（29%），以及中小企資料收集方式欠缺效率（29%）。超過四成受訪業內專業人士曾經以人手方式參與資格審批（41%）和信貸分析及評估（44%）過程，即使金融機構已經逐步以數碼解決方案處理中小企信貸申請，但採用率仍然偏低，包括開戶（10%）、處理篩選（27%）和信貸分析及評估（32%）。

數碼方案提升審批效率

▲ 環聯亞太區首席產品官殷虹

坊間的銀行和財務機構大多已逐步把個人貸款申請過程數碼化，相比之下，中小企貸款審批的數碼化過程相對緩慢。環聯亞太區首席產品官殷虹認為，銀行及財務公司應趁疫情加快數碼轉型步伐的大好機會，把數碼審批加快應用至中小企貸款，快人一步搶佔中小企市場。過程中，銀行及財務公司可因應中小企不斷變化的需求，重新思考和設計現有的信貸流程及評估框架，亦要善用官方數據來源，以全面提升數據收集能力和效率。

報告列出了2個案例，其中一間跨國銀行的中小企貸款審批中，由開戶（Onboarding）至信貸決策（Credit Decisioning）均採用自動化流程，中小企客戶在網上開戶，低風險信貸審批及授權一律自動運作，成功令該跨國銀行減少營運成本，也大幅減少了申請完成時間和信貸決策時間，使該跨國銀行增加了潛在客戶數量。另一個案例屬本地一間業界龍頭的虛擬銀行，該虛擬銀行運用半自動化的KYB（了解你的業務）方案，縮短了獲得公司資料以檢視公司架構的時間，大幅減少中小企客戶開戶時間，也有效減少客戶後續查詢。

環聯為銀行及財務公司設計了專為中小企貸款而設的中小企KYB解決方案，當中採用了官方數據，以提升審批速度和準確度，令開戶流程可簡化，包括受益人認證（UBO unwrapping）及eKYC（電子化認識客戶），節省不少人手。環聯的中小企信貸報告及信貸評分亦有助銀行和財務公司管理信貸風險，方案能同步分析企業及個人信貸資料，使銀行和財務機構能以更短時間和準確地完成信貸決策，把人手分配至審批較高風險的貸款申請。

首個企業級聯邦學習數據網絡促進安全的數據合作

香港金融管理局在2021年推出商業數據通（Commercial Data Interchange），近年也致力推廣合規科技（Regtech），鼓勵銀行和財務公司善用大數據和人工智能以開發更多金融產品和解決方案，擴展金融科技在香港的應用範圍。

環聯與Openhive於去年10月合作推出香港首個企業級聯邦學習（Federated Learning）數據網絡，其為一種機器學習（Machine Learning）技術。這項技術的突破性在於減少數據分享方面的憂慮，讓跨行業的數據請求者及提供者可以在無須轉移數據的情況下，運用機器學習進行數據合作及分析，同時保護私隱及數據安全。舉例來說，商業數據通的數據是來自不同的數據提供者，聯邦學習數據網絡可建立數據模型及以人工智能技術進行分析，有助為這些不同數據制定一套標準定義，從而獲得更準確及有價值的洞見。

聯邦學習數據網絡助全面準確評估中小企信貸風險

中小企向銀行申請貸款時，銀行一般先向香港商業信貸資料庫（CCRA）索取信貸報告，以分析信貸資料和評估風險，但CCRA 的數據僅由分析企業過往的信貸記錄而得出，相對適合用於擁有長久信貸歷史的中大型企業，假如中小企以往未有信貸記錄，CCRA對它們沒有太大作用。

透過使用環聯-Openhive 聯邦學習網絡，環聯將能夠使用更廣泛的傳統及替代數據，例如租金及水電費支付記錄，為銀行及財務公司提供更精準的消費者及企業信貸評估。同時，結合環聯涵蓋大部分企業東主及股東的信貸資料，以及多年來為本地業務提供服務所收集的中小企信貸資料，可為中小企建立信貸報告，協助信貸記錄不足的消費者及中小企獲得所需的信貸。

不少銀行甚至非金融機構均對聯邦學習網絡感興趣，環聯期望日後與更多各行業的數據請求者及提供者合作，一同推動替代數據的應用，從而促進普惠金融，協助更多中小企獲得信貸機會，繼續貢獻香港經濟。

（特約）