澳門美高梅翻糖雕塑藝術展 新春推多項特色主題餐飲 副刊版 2023/01/11 分享： 分享： 澳門終於開關，是時候過大海參與各項全新玩意及景點！美高梅與中式翻糖手大師、有「中國糖王」美譽的周毅攜手，於美獅美高梅呈獻「殿『糖』雕塑藝術特展」，為配合本次藝術特展，更為訪澳遊客推出一系列酒店客房和水 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 首爾近郊 5大人氣滑雪場推介 2023/01/09 首爾近郊 5大人氣滑雪場推介 峇里Resort獨家優惠 75折住海景套房包下午茶 2022/12/31 峇里Resort獨家優惠 75折住海景套房包下午茶 KKday澳門旅遊現金券半價 抵玩TeamLab、摩天輪及酒店自助餐 2022/12/24 KKday澳門旅遊現金券半價 抵玩TeamLab、摩天輪及酒店自助餐 疫後首個國際郵輪航次 銀海郵輪1月遊東南亞$33,363起 2022/12/21 疫後首個國際郵輪航次 銀海郵輪1月遊東南亞$33,363起 大阪必看聖誕燈飾光之饗宴 大型彩燈路、光雕投影及美食市集 2022/11/26 大阪必看聖誕燈飾光之饗宴 大型彩燈路、光雕投影及美食市集 酒店 展覽 澳門 雕塑