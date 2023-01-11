澳門美高梅翻糖雕塑藝術展 新春推多項特色主題餐飲

澳門終於開關，是時候過大海參與各項全新玩意及景點！美高梅與中式翻糖手大師、有「中國糖王」美譽的周毅攜手，於美獅美高梅呈獻「殿『糖』雕塑藝術特展」，為配合本次藝術特展，更為訪澳遊客推出一系列酒店客房和水

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