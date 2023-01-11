我很喜歡Vivienne Westwood的，但從來不是因為她的時裝設計，而是其有趣個性。日前得悉Vivienne Westwood在倫敦南部家中安詳離世，享年八十一歲，便從書架上取出她自撰的半自傳《Get a Life：The Diaries of Vivienne Westwood》重頭再讀。她是個獨立特行的人，不受任何框框限制，本是小學教師的Vivienne Westwood，四十歲才踩入時尚界，不是很多人在中年有這份勇氣，就這一點可看出其跳脫、瀟灑、大膽的個性。

從設計風格可看出，她是個才華滿溢又不受束縛的女子，其作品把叛逆、Punk Rock、浪漫元素配湊得天衣無縫，為當年時裝界帶來震撼效果，在七○年代末，她已成為英國的Avant Garde（時裝界前衞先鋒），香港人暱稱她「西太后」。她直至離世前，與比她年輕二十三歲既是徒弟又是丈夫的Andreas Kronthaler仍然保持良好關係，世俗眼光對她來說，means nothing。而我最愛看她逾七十之齡，還以型格裝扮、踩着單車穿梭倫敦大街小巷的照片（多是途人拍到的），我看到一個自由奔放、隨心隨意、神采飛揚的靈魂。

Vivienne Westwood在數十年的作品一直滲透叛逆基因，經常以作品說話，多次就人權問題、環保爭議等政治議題公開譴責和發表意見，她曾自稱以「時裝設計師和社會運動家」的身份這樣寫：「我這一生，無非是透過自己的興趣和同理心去理解這個世界。世間萬物都是息息相通的，你的作品就是你的世界觀之反映。我的觀點向來不跟隨主流，我認為『安於現狀』是我的敵人。現今的世界，控制資源的那小部分人，通過已走向腐敗之路的金融體系，這是非常嚴重的問題。提倡綠色節能是當前的解決之道，也是爭取世界自由的第一步。」

我未必認同她所提倡的解決方案就是解決方案，但非常欣賞她為自己關心的社會議題以不同形式發聲。直至離世前的公開露面，她的氣勢和氣場從未減退。這樣的一位女子，肉身雖滅，氣焰仍在世間迴盪。