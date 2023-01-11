青少年參加運動訓練，受傷多以下肢為主，常見如足踝扭傷、足跟拉傷等，亦有不少出現鼠蹊部痛。

反觀中年銀髮族的運動創傷，較平均見於全身，年長者運動痛症病理，多見退化舊患復添新傷。

鼠蹊部位疼痛年輕患者或羞於啓齒，患處即使不了了之，持續運動，若干年成年後有機會發展為股骨髖臼撞擊綜合症（FAI），或更甚老年時的髖關節退化症。

鼠蹊位置泛指大腿與腹部連接腹位置，範圍亦包括下腹較低的恥骨位置，及大腿內側上端部位。疼痛原因可包括骨骼肌肉或非骨骼因由，非骨骼肌肉原因涉獵廣泛內科，可包括尿道炎、前列腺炎、婦科、腸道病患或腫瘤科等問題，這些並不會在本文闡述。

對於骨骼肌肉原因，眾說紛紜，故多國醫學代表嘗試研討達致一致理解。據2015年多哈共識報告所指，鼠蹊骨骼肌肉疼痛應歸納為5方面：髖關節內收肌疼痛、腹股溝痛、恥骨聯合處疼痛、髂腰肌痛及髖關節疼痛。

要分辨以上痛因，西醫臨床參考髖關節各方向活動幅度及疼痛情況、觸痛位置，並參考受傷機制及年齡因素，更甚者配合超聲波或磁力共振成像，協助診斷骨骼肌肉痛源。

對於長期高強度跑跳訓練的運動員來說，由於持續髖關節大幅度活動或跳躍壓力，更要留意髖關節FAI疼痛可能性。研究發現，FAI患者髖關節球窩邊緣，與股骨頸每於大幅度活動時碰撞，其狀況可由於球窩覆蓋範圍過大過深，或股骨頸過粗過大，或兩者同時出現，加劇髖部活動時關節邊緣碰撞。

正如前述，臨床診斷可參考動作測試，如髖屈內收內旋（FADIR），可發現活動受限及疼痛，X光可顯示髖球窩邊緣形狀變異，或MRI影像顯示局部炎症水腫。

▲ 圖片摘錄自BMJ（2015）醫學文獻。