通關變現實 復常路漫漫

一關通而萬物甦，自周日（8日）通關以來，香港社會洋溢着一種喜悅的氣氛，對於大多數居民來說，不僅闊別3年的親人終於團聚，凋敝3年的消費市場也燃起重振的希望。3年了，香港終於打通了七筋八脈，這是香港2023年收到最好的新年禮物。

通關是香港復常的重要標誌，可喜可賀！但也要看到，關已通而路漫漫，香港仍須在復常之路上艱難前行，絲毫不可鬆勁。

未見內地客潮 消費復甦需時

據香港入境處統計，通關首日有約4.5萬人次經陸路口岸出入境，其中「北上客」超過3.3萬人次、「南下客」約1.2萬人次；隨後兩日（9日及10日）的情形與首日相近，「北上客」遠多於「南下客」。

這種情形與事先的預計有偏差，一些預備好迎接內地遊客的商家，難免有一絲失落感；但細細想來，出現這樣的情形也是情理之中的事情。其一，內地放寬防疫管制以來，許多地方正在經歷感染高峰，即使感染「走在前面」的北京、四川、廣東等地，「陽過」之人尚未「陽康」，身體完全恢復尚待時日，大多數人還沒有心思出遊；其二，再過十幾天就是農曆春節，中國人歷來重視這個團圓日，由於疫情下的嚴格管控，許多人已3年沒有回家過年，所謂「每逢佳節倍思親」，「回家過年」才是首選，「港澳遊」只有暫且擱置。

吸引高端客 須打造消費新亮點

2018年，來港的內地遊客為5,104萬人次，2021年下滑至6.6萬人次，可謂「冰火兩重天」；而從現在的情形看，內地來港人次暴增的可能性並不大，內地遊客的「報復性消費」短期內不可能到來，消費市場復甦還需要一段時間。

「回家團圓」是一種團圓，一家人「出行團圓」也是一種團圓。隨着內地民眾富裕起來，疫情前就有愈來愈多的城市家庭選擇「出行團圓」，彼時物美價廉、氣候溫暖、旅遊資源豐富的東南亞成為首選之地；時至今年，從網上預訂的信息來看，到東南亞的中國內地遊客暴增，說明消費潛力還是有的，關鍵看哪裏最具吸引力。

香港最大的吸引力，莫過於「購物天堂」。過往內地人喜歡到香港購物，主要看重兩點：一是由於實行免稅政策，香港的名牌商品價格低於內地；二是香港相對較少假冒偽劣產品，盡可放心購物。但3年過去了，世界在變，中國也在變，內地人選擇購物的地方愈來愈多，內地的市場監管亦愈來愈嚴，假冒偽劣產品已無存身之地，香港過往的這些優勢，對內地客還有多少吸引力呢？這個問題值得本港商家仔細研究。

乘通關之機 加快建設大灣區

再看旅遊業，香港的旅遊資源不如新、馬、泰；那麼，我們能不能在提升旅遊體驗上多做文章呢？除了購物，香港還有甚麼能夠打動內地遊客、特別是高端遊客呢？我們的思維不能停留在2019年以前，過去那種口岸附近「水客」掃貨、商場裏擁擠不堪的情形，固然人氣滿滿，但「含金量」到底有多少呢？通關之後吸引內地遊客，絕非簡單複製過往的模式，而是要打造更多消費亮點。

疫情期間，政府推出的消費券起到了一箭雙雕的作用，既解民困，又拉動本地消費，功不可沒！但那畢竟是權宜之計，通關後情況變了，需要以新思維、大視野、大格局謀劃發展。

「新四中心」建設須「慢進」轉「快跑」

謀劃了很多年的粵港澳大灣區，因為疫情阻隔，香港與廣東方面的對接進展不大；通關之後，大顯身手的時機到了！重中之重是體制與機制的重塑，讓大灣區成為創新要素自由流動的區域。中央已經把前海定位為一塊「試驗田」，無論是經濟體制、科技體制，還是社會管理體制，都有巨大的創新空間，香港應把這塊「生地」造成「熟地」，讓中央看到希望，才有可能贏得中央下一步更大的支持。

香港的「新四中心」如何打造？這也是一個重點課題。過去由於「內外不通」，許多設想還停留在紙上談兵，去年11月3日在港舉辦的國際金融峰會，標誌着香港與世界的聯通恢復了；今年1月8日通關，則標誌着香港與內地的聯通恢復了，香港作為連接器、聯絡人、集散地的角色再次亮相，「新四中心」建設應從「慢進」轉為「快跑」。

疫情3年，世界格局發生了深刻變化，世界各大經濟體為推動經濟復甦，普遍採取了刺激經濟的「短期療法」，實行寬鬆的貨幣政策，這給未來經濟發展埋下了隱患。另外，自2018年時任美國總統特朗普挑起中美貿易戰以來，中美之間的對抗至今沒有減弱的迹象，美國對中國高科技實行封鎖，甚至繼續鼓譟與中國經濟「脫鈎」，都將在今後很長一段時間繼續。

香港是一個外向型經濟體，不僅中美之間的轉口貿易在香港貿易總額中佔比較大，而且中美作為世界第一和第二大經濟體，長期碰撞與摩擦必然給香港經濟重振造成負面影響；與此同時，西方發達國家基於意識形態的偏見，不同程度地受到美國擺布，一個個或明或暗的「遏華聯盟」對中國施壓，也不利於香港重振經濟。

做大發展空間 應對外圍風險

還應看到，歷時近一年的俄烏戰爭，加劇了世界的分裂，多極化、全球化受到嚴重挑戰，一些國家被迫選邊站隊，「新冷戰」的陰霾籠罩在我們頭上。當一些國家不按照經濟規律出牌，而是按照政治規律出牌的時候；不是遵循市場原則辦事，而是遵循意識形態辦事的時候，香港與有關國家做生意就會變得艱難，這種不確定性是確實存在的。

未來，香港不僅要追回「失去的3年」，還要防止來自外部的擠壓，應該做好應對各種風險挑戰的思想準備，努力把自己的發展空間做大。

與內地通關邁出了重要的一步，但仍要看到，香港疫情仍未大幅好轉。根據衞生署衞生防護中心公布的數據顯示，連日來本港新增個案還是每日破萬；Omicron變異病毒株BA.4／BA.5亞系的比例約為49.56%，日前更首次發現最具傳染性的新變異分支XBB.1.5毒株輸入病例。

從整體趨勢看，疫情對香港的影響會愈來愈小，新冠病毒已演變為「風土病」，但這並不意味着在「一路向好」的過程中不會出現反覆。疫情對香港經濟重振的制約，仍然是一個不得不考慮的不利因素。

通關，無疑給香港注入了信心和力量、融進了期待與希望，但這僅僅是香港走出低谷的第一步！前路漫漫，風險相伴，香港須未雨綢繆，走好走穩每一步。

▲ 通關是香港復常的重要標誌，但這僅是走出低谷的第一步，香港仍須在復常之路上艱難前行。（資料圖片）