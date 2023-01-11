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美航空局憂5G干擾 促航機安裝訊號屏障

行政人員版 2023/01/11

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美國航空業和美國聯邦航空管理局（FAA）自2021年起已表示，對於5G網絡可能干擾敏感的飛機電子設備提出憂慮。近日FAA稱，正在提出新規定，要求美國客機和貨機，需在2024年初安裝能抵禦5G C頻段干

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欄名 : 科技新知

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