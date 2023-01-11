美航空局憂5G干擾 促航機安裝訊號屏障 行政人員版 2023/01/11 分享： 分享： 美國航空業和美國聯邦航空管理局（FAA）自2021年起已表示，對於5G網絡可能干擾敏感的飛機電子設備提出憂慮。近日FAA稱，正在提出新規定，要求美國客機和貨機，需在2024年初安裝能抵禦5G C頻段干 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Meta將停支援 VR設備初代Quest更新 今日 Meta將停支援 VR設備初代Quest更新 達美航空2月起 機上提供免費WiFi 2023/01/10 達美航空2月起 機上提供免費WiFi Ring雙向「車Cam」 預購價1560元 2023/01/10 Ring雙向「車Cam」 預購價1560元 Apple Books藉AI語音 提供有聲書旁白服務 2023/01/09 Apple Books藉AI語音 提供有聲書旁白服務 Zoom推人形虛擬化身 自訂動作表達情緒反應 2023/01/09 Zoom推人形虛擬化身 自訂動作表達情緒反應 商業 5G 科技行業 科技硬件 科技軟件 美國 航空 航空業 美國聯邦航空管理局