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筍工

副刊版 2023/01/12

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Reily來自澳洲，個子不高，但樣子英俊，是百分百超級運動員，在北海道二世古開設滑雪學校，更是滑雪教練的教練兼考官，難得有他指點，獲益良多。

同坐纜車上山，風雪飄揚下淺談，知悉他冬天在北半球工作，當我們盛夏時，他便轉戰南半球，既可回老家，也可加緊訓練，換句說話，Reily全年在雪地工作，完全生活在白色世界裏，醫生狐疑他放假時會否選擇陽光海灘？

「No. I ski at my holiday！」（我放假也選擇滑雪！）平時工作是教導滑雪，放假則是自己和家人滑雪，這份熱衷實令人敬佩。

人生莫大福氣，是找到一份自己喜愛的職業，大清早起床第一個念頭是：「好嘢！又返工了。」興趣是工作，工作是興趣，這境況實在來得不易，首要條件是熱誠和技能，其二便是付出熱誠和技能後得到回報，最重要的，這並非金錢回報，一句「謝謝，你真棒」、一絲感恩的微笑、一副滿足的表情，這些才是工作變作興趣的動力。

時常被問，作為腫瘤科醫生會否感到壓力而不開心？醫生總會答道：「絕對不會！」即使人生能重新開始，也絕對會選擇同一項工作。科學是兒時興趣，能應用科學技能直接幫助病人解決問題，只要願意多付出點心意，便不難得到病人感謝的微笑，實在想不到比這更「筍」的「筍工」。

筍工並非一定是高薪厚職的，能讓別人快樂、令自己滿足，才是真正筍工。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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