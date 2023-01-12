日前有電視台就本地中學生性知識水平情況，做了街頭訪問。當一位中學生被問到性交時，如果女方沒有高潮是否就不會懷孕，馮同學說：「正確，因為卵子在高潮時才會產生。」又，另一位被問到女方第一次性交會否懷孕，崔同學答：「不會懷孕，卵子未接觸到精子。」落後的性教育，就會有這樣荒謬的錯誤性知識。青少年性知識錯誤，又沒有正面而正確的性觀念和性知識去抗衡，後果可以是：未成年性行為、未婚懷孕、不安全性行為、染上性病等，這些都是我認識或處理過的個案。

性教育在香港，從來不足兼落後，性只做不講，但不講不提又是否就能推遲年輕一代對性的好奇和接觸？以我經常跟年輕人傾談所悉，根本不是。父母和老師煞有介事地把性說得含糊隱晦，孩子只會學曉在長輩面前扮對性無感而已。現今網絡發達，青少年對性好奇，隨時可上網就看到各式各樣影片。那問題來了：

一、據平機會去年發布的《本港中學實施全面性教育研究報告》，逾八成學校稱不夠課時教授相關內容。現今青少年是成長在網上的一代，學校沒時間教、父母又覺難於啟齒，不講不提是否足以抵抗青少年從網上獲取錯誤性資訊所帶來的問題？

二、現時本港無強制學校提供性教育課程，而《學校性教育指引》在九七年修訂後，至今並無更新。訪問過一些學校有性教育環節的青少年，他們笑着說，那些性教育課程，仍停留在教月經、如何戴避孕套等生理知識層面，且最終潛台詞都是以幾乎禁慾式或恐嚇式的口脗去說性；且不諱言坦認：一、他們的性探索／經驗比父母以為的早得多。二、對那些禁慾和恐嚇話語感到毫無說服力。

成長在網絡的一代，面對性的問題，已超越生理層面，他們非常需要更全面和多層次地認識性和認清「伏位」，例如，若被對方游說：一、進行不安全性行為；二、想拍攝親熱過程作紀念；三、只要男方體外射精就不會懷孕／染上性病；四、被邀網上裸聊；五、互換裸照等，矇查查照做會有甚麼後果？應如何處理？如何拒絕？這些都是很實在的問題，必須跟青少年正面和大方地探討，而且很多父母都不知道，他們的子女可能早已面對過這些伏位。