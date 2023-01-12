B.Duck小黃鴨變身好運鴨 文創家品結合傳統藝術

提起B.Duck，你或會想起嘴角上揚微笑、形象親民的小黃鴨。踏入2023新一年，B.Duck一改經典的黃色小鴨形象，化身成玩味好運鴨，出現在一系列新春新品中！今回可愛的鴨頭形象融入傳統藝術中，巧妙地將

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