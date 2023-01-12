B.Duck小黃鴨變身好運鴨 文創家品結合傳統藝術 副刊版 2023/01/12 分享： 分享： 提起B.Duck，你或會想起嘴角上揚微笑、形象親民的小黃鴨。踏入2023新一年，B.Duck一改經典的黃色小鴨形象，化身成玩味好運鴨，出現在一系列新春新品中！今回可愛的鴨頭形象融入傳統藝術中，巧妙地將 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 COLLAR成軍一周年 「The Bright Side號巴士」行走全港 2023/01/10 COLLAR成軍一周年 「The Bright Side號巴士」行走全港 九龍香格里拉聯乘北海道HABA推下午茶 送$2,220護膚禮品 2023/01/09 九龍香格里拉聯乘北海道HABA推下午茶 送$2,220護膚禮品 九格香宮新任行政總廚 呈獻全新菜單 2023/01/07 九格香宮新任行政總廚 呈獻全新菜單 樂高兔年新春別注版 立體擺設及歌舞巡遊賀新歲 2023/01/07 樂高兔年新春別注版 立體擺設及歌舞巡遊賀新歲 疫後國際級選貓盛事開鑼 專家教路貓星人陪逛街歎咖啡 2023/01/06 疫後國際級選貓盛事開鑼 專家教路貓星人陪逛街歎咖啡