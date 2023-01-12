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灣仔勝任商廈14樓 連租約開價473萬

地產版 2023/01/12

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地址：灣仔莊士敦道163號勝任商業大廈14樓1室

面積：513平方呎

開價：473萬元

呎價：9,220元

賣點：單位備有法院令，連租約，月租1.12萬元，租期至2023年9月4日，同場14樓2室，面積491

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欄名 : 拍賣行情

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