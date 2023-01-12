灣仔勝任商廈14樓 連租約開價473萬

地址：灣仔莊士敦道163號勝任商業大廈14樓1室

面積：513平方呎

開價：473萬元

呎價：9,220元

賣點：單位備有法院令，連租約，月租1.12萬元，租期至2023年9月4日，同場14樓2室，面積491

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入