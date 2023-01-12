灣仔勝任商廈14樓 連租約開價473萬 地產版 2023/01/12 分享： 分享： 地址：灣仔莊士敦道163號勝任商業大廈14樓1室 面積：513平方呎 開價：473萬元 呎價：9,220元 賣點：單位備有法院令，連租約，月租1.12萬元，租期至2023年9月4日，同場14樓2室，面積491 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 黃竹坑W50高層銀主盤 每呎叫價9314 今日 黃竹坑W50高層銀主盤 每呎叫價9314 九龍灣金漢工廈3樓 備法院令每呎叫價3762 2023/01/05 九龍灣金漢工廈3樓 備法院令每呎叫價3762 荃灣富利工廈實用150呎 備裝修每呎叫價6000 2023/01/05 荃灣富利工廈實用150呎 備裝修每呎叫價6000 荃灣金熊工中工場 連租約開價45萬 2023/01/05 荃灣金熊工中工場 連租約開價45萬 西營盤MRT消費站1樓舖 交吉每呎叫價5159 2022/12/29 西營盤MRT消費站1樓舖 交吉每呎叫價5159 灣仔