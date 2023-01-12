  • 18°C
香港時間 : 2023112日 (週四) 02:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黃竹坑W50高層銀主盤 每呎叫價9314

地產版 2023/01/12

分享：

分享：

地址：香港仔黃竹坑道50號W50 23樓8號單位

面積：612平方呎

開價：570萬元

呎價：9,314元

賣點：屬銀主盤，惟內籠備有簇新、企理裝潢，而且物業樓齡新、鄰近港鐵黃竹坑站。

拍賣行：忠誠物業拍賣行

...

欄名 : 拍賣行情

最新專欄文章 更多

灣仔勝任商廈14樓 連租約開價473萬
今日
灣仔勝任商廈14樓 連租約開價473萬
九龍灣金漢工廈3樓 備法院令每呎叫價3762
2023/01/05
九龍灣金漢工廈3樓 備法院令每呎叫價3762
荃灣富利工廈實用150呎 備裝修每呎叫價6000
2023/01/05
荃灣富利工廈實用150呎 備裝修每呎叫價6000
荃灣金熊工中工場 連租約開價45萬
2023/01/05
荃灣金熊工中工場 連租約開價45萬
西營盤MRT消費站1樓舖 交吉每呎叫價5159
2022/12/29
西營盤MRT消費站1樓舖 交吉每呎叫價5159
銀主盤 黃竹坑 香港仔 香港 W50

上一篇文章

灣仔勝任商廈14樓 連租約開價473萬

下一篇文章

中港正式通關 樓市復常之年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？