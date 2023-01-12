黃竹坑W50高層銀主盤 每呎叫價9314 地產版 2023/01/12 分享： 分享： 地址：香港仔黃竹坑道50號W50 23樓8號單位 面積：612平方呎 開價：570萬元 呎價：9,314元 賣點：屬銀主盤，惟內籠備有簇新、企理裝潢，而且物業樓齡新、鄰近港鐵黃竹坑站。 拍賣行：忠誠物業拍賣行 拍 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 灣仔勝任商廈14樓 連租約開價473萬 今日 灣仔勝任商廈14樓 連租約開價473萬 九龍灣金漢工廈3樓 備法院令每呎叫價3762 2023/01/05 九龍灣金漢工廈3樓 備法院令每呎叫價3762 荃灣富利工廈實用150呎 備裝修每呎叫價6000 2023/01/05 荃灣富利工廈實用150呎 備裝修每呎叫價6000 荃灣金熊工中工場 連租約開價45萬 2023/01/05 荃灣金熊工中工場 連租約開價45萬 西營盤MRT消費站1樓舖 交吉每呎叫價5159 2022/12/29 西營盤MRT消費站1樓舖 交吉每呎叫價5159 銀主盤 黃竹坑 香港仔 香港 W50