制定納才良方 疫後復甦關鍵

瑞士洛桑管理學院（IMD）上月發表《2022年世界人才排名》報告（IMD World Talent Ranking 2022，WTR），對全球63個經濟體在吸引人才和人才儲備方面進行排名，並指出全球主要經濟體正在重新評估培養國內和吸納國際人才，以彌補新冠疫情下實施旅遊限制和封控政策引致人才的損失。

世界人才排名 歐洲整體領先

事實上，全球主要經濟體在受到疫情蹂躪後，紛紛寄望重建經濟活力，並冀望科技與創新能夠成為推動經濟發展、發掘出新增長點的引擎。誠然，實現這個政策目標，必須依靠熟練勞動力和人才作支撑，因此各國都在「爭奪」人才；如何培育和吸引人才，無可否認是「後疫情時代」各國恢復經濟發展的重要政策部署。

《2022年世界人才排名》報告指出，在其調研的63個主要經濟體中，瑞士人才競爭力連續6年排名第一，隨後排名的其餘十強經濟體，分別為瑞典、冰島、挪威、丹麥、芬蘭、盧森堡、奧地利、荷蘭和德國；至於亞洲地區，新加坡位列前茅（世界排名第12位），香港排第在新加坡之後（世界排名第14位），較2021年下降了3位。

改善教育體系 增「人才準備度」

未進一步分析前，首先扼要闡釋洛桑管理學院對各經濟體排名的評估。IMD按照3大類、31個分類項目進行，3大類分別為「投資與發展人才」（Investment & Development）、「吸引力和留住人才」（Appeal）、「人才準備度」（Readiness）。「投資與發展人才」考慮致力培養本土人才所投入的國內資源；「吸引力和留住人才」評估相關經濟體在國際和國內市場吸引和留住人才的能力；「人才準備度」對人才庫中可用技能和能力的質量進行量化（包括考量教育體系方面因素）。

3大類的31分項評估內容，既包含數據，也結合對高管調查的回覆，據此對全球63個經濟體進行調研，以評估這些國家或地區透過勞動力人才，為企業和整個經濟創造長期價值的成熟度。

據報告的分析，瑞士在整體方面排名全球第一，「投資與發展人才」及「吸引力和留住人才」兩大因素俱排名第一，不過在「人才準備度」方面則屈居第二，排在新加坡之後。雖然瑞士在培育人才方面，是最早實行「現代學徒制」的經濟體，學員直接向企業申請帶薪的學徒工職位，但報告認為，其教育質量仍有改善空間，包括提高師生比例、女性勞動力在總勞動力的比例、科學學科畢業生的比例等。

重生活質量 經濟可持續發展

很顯然，除了教育體系決定人才庫的質量外，生活質量以及經濟發展的可持續性，無疑也是人才是否流入的重要考慮因素。

值得指出的是，研究人員發現，沙特阿拉伯自2021年以來，在人才排名榜上升了8位（世界排名第30位），是63個研究對象中，於2019年至2022年間對人才吸引力提高得最多的經濟體，原因是生活成本下降、生活質量提高，以及該國雄心勃勃的投資計劃所致。換言之，生活質量，包括綠色環境和生活費用負擔，以至經濟可持續發展前景，都是人才落戶何處的考慮因素。

因此報告強調，除了教育體系決定人才庫的質量外，更重要是生活質量，以及經濟發展的可持續性。事實上，在人才全球化的今天，也在「後疫情時期」，人才競爭在很大程度上取決於勞動力的積極性水平，而積極性水平則取決於薪酬、生活質量和組織對經濟發展的領導等因素，因此制定有效的吸納人才政策，必須是全面的計劃。

住屋負擔重 削港吸才能力

走筆至此，不妨扼要檢視一下香港的人才排名。香港在2022年的全球整體排名中，由2021年的第11位，下降了3位至第14位，其中「投資與發展人才」排名第13位（2021年排名第14位）；「吸引力和留住人才」排名第32位（2021年排名第26位）；「人才準備度」由2021年的排名第一，下跌兩位至排名第三，落於新加坡和瑞士之後。

香港排名下降最主要的因素，是在「吸引力和留住人才」因素方面急跌。究竟香港在人才競爭上不利之處在甚麼地方？在「吸引力和留住人才」下「生活成本指數」（cost-of-living index，包含住屋等生活成本）分項中，香港在63個經濟體中排名第60位，換言之，生活成本高、住屋費用負擔重等，有很大的改善需要。

在「人才準備度」下「勞動力增長」（labor force growth）的分項中，香港在63個經濟體中排名第56位，不過值得強調的是，在「人才準備度」整體方面，香港過去4年一直處於前列位置，於2019年排名第4、2020年排名第二、2021年排名第一，雖然2022年位置稍降，但仍位列全球第三；在「人才準備度」下的「科學學科畢業生」（graduates in sciences）分項--科學學科包含信息和通訊技術（ICT）、工程、數學及自然科學，這個分項香港全球排名第一，比新加坡（排名第三）及瑞士（排名第28）為高，反映香港在培育科學學科人才上，一直做得比較好。這個人才庫中的優勢，相信可以成為香港推動發展科技創新中心的一股重要基礎力量。

科學畢業生比例高 助推科創中心

目前，特區政府正全力推動吸引人才落戶香港的政策，包括推出「高端人才通行證計劃」、「人才服務窗口」綫上平台等；另一方面，擬於今年1月起取消「優秀人才入境計劃」年度配額，冀未來3年每年吸引3.5萬人來港工作不少於12個月。這些都是及時之舉，推行不可延宕；事實上，目前全世界都在「搶人才」，原因很簡單，因為沒有人才的投入和支持，經濟持續增長和科技創新都無從談起。

報告從區域的角度指出，西歐在「投資與發展人才」、「吸引力和留住人才」和「人才準備度」3方面，均處於領先位置；東亞經濟體在「投資與發展人才」和「人才準備度」方面表現出色，證明區內經濟體很重視教育和本地人才的發展；至於北美在「吸引力和留住人才」的因素方面具有競爭優勢，表明美國和加拿大對地區留住國際高端技術人才所形成的人才庫，具有吸引力。知己知彼，通過這個人才排名所考量的因素和分項，多少有助決策者有效制定人才競爭的政策及策略。

總的來說，「搶人才」已經成為各國在「後疫情時期」經濟復甦、重建經濟可持續發展動力的基礎，而透過科技創新發掘新的經濟增長點，也是非要有足夠的人才支持不可。因此，如何有效吸納和留住人才，是各國發展未來的關鍵推動力！

▲ 香港在培育科學學科人才上領先國際，相信可以成為香港推動發展科技創新中心的一股重要基礎力量。（資料圖片）