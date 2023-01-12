推動青年結合創科發展 貢獻國家

特區政府繼公布《青年發展藍圖》（下稱《青年藍圖》）後，再巧妙地接着公布《香港創新科技發展藍圖》（下稱《創科藍圖》），先為香港青年發展提出一系列的前瞻性發展方向與政策，緊接提出香港《創科藍圖》，為青年鋪設未來的發展道路，貫徹落實國家主席習近平「青年興則香港興」的重要講話，反映今屆特區政府做事「具勇氣、有謀劃」。筆者認為「創科與創新，是香港青年發展未來」，以下就着兩份《藍圖》中有關教育及引進龍頭企業的政策，提出進一步建議，期望為香港孕育更多愛國創科人才，將香港發展成國際創科中心。

正如習近平在二十大報告提出，教育、科技、人才是全面建設社會主義現代化國家的基礎性、戰略性支撑，因此要孕育愛國科技人才，特區政府必須要從教育做起。

筆者樂見特區政府多年來為推動創科，一直致力支援8大院校及科研機構發展，而《青年藍圖》、《創科藍圖》更進一步提出，要大力推動STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）教育，包括鼓勵大學開辦更多與創科相關的課程，加強培育創科人才。

從職專教育着手 培育多元人才

事實上，要全面推動創科發展、促進香港「新型工業化」，除了創科領軍人才，不同類型和層級的工業技術專才，例如機器操作員、維修人員等，亦非常重要。因此，在傳統大學以外，特區政府亦應從職業專才教育着手，培育多元創科人才。

筆者正致力爭取特區政府在職業訓練局（VTC）轄下，設立一所全新「創科學院」，專門提供創新科技相關課程，更針對性地培育各級技術專才。此舉不但能協助不適合就讀傳統大學課程的學生另覓出路，同時可提升院校及課程的認受性，以爭取大型企業支持，為學生提供更多資助、實習和就業機會。

吸海外龍頭企落戶 創優質就業

此外，筆者亦一直提倡把同屬職業訓練局轄下的香港高等教育科技學院（THEi），升格為「應用科學大學」，使職專教育地位與傳統學術途徑看齊，增加課程對學生和家長的吸引力，從而鼓勵更多年輕人透過更切合行業實際需要的職專課程，投身創科產業及新型工業，加快為本港建構創科工業人才庫。

扶助青年向上流動，除了教育之外，也需要有多元及堅實的產業支撑，吸納人才，因此特區政府應全力引進更多海內外龍頭企業落戶香港以至大灣區，為年輕創科人才提供搖籃，讓青年能一展所長。

筆者樂見《創科藍圖》在推動高增值產業發展外，亦非常重視傳統工業，不但把「協助傳統工業透過創新科技升級轉型」定為目標之一，更接納了紡織及製衣界多項具體建議，當中包括引進海內外的龍頭企業落戶香港，鼓勵他們投資建立相關產業的研發及設計中心，為大灣區的青年提供工作機會。

吸引龍頭企業來港建立研發及設計中心，不只有助促進國際創科中心建設，更創造大量優質的就業職位，讓青年能發揮所長，貢獻國家所需。筆者期望特區政府為特定行業度身制定「套餐」或針對性措施，包括提供稅務、融資、用地、人才等適切誘因，加大力度、更聚焦地吸引不同龍頭企業落戶香港，讓他們與本地業界攜手合作，設立研發及設計中心。

創科與創新 港青發展未來

特區政府兩份藍圖具勇氣、有謀劃的政策規劃，配合業界支持，成果將相得益彰。以紡織及製衣業為例，業界一向是創科研發、落地及商品化三部曲的重要載體，不但可助力香港成為國家創新科技之前沿，同時透過創科綠色研發、創新時裝設計，將有助打造香港成為中外文化藝術交流中心，為青年提供更多元、更廣闊的發展空間。

筆者一直認為，創科與創新，是香港青年發展未來。正如二十大報告指出，我們要堅持教育優先發展、科技自立自強、人才引領驅動，加快建設教育強國、科技強國、人才強國，堅持為黨育人、為國育才，全面提高人才自主培養品質，着力造就拔尖創新人才，聚天下英才而用之。筆者期望特區政府與業界加緊合作，攜手推動青年結合創科發展，孕育更多愛國創科人才，為建設科技強國，為實現中華民族偉大復興貢獻力量。

▲ 港府在公布《青年藍圖》後，緊接提出《創科藍圖》，先為青年發展提出一系列前瞻性發展方向與政策，再為青年鋪設未來的發展道路。（資料圖片）