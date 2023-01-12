8項防疫指南廢止 助文旅活動復常

中國文旅部昨日公布，文旅行業8項疫情防控工作指南廢止，包括涉及旅行社、娛樂場所、旅遊景區、劇院等。

文旅部官網印發關於落實新型冠狀病毒感染「乙類乙管」，做好文化和旅遊行業疫情防控工作的通知。通知指出，各

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