8項防疫指南廢止 助文旅活動復常 中國版 2023/01/12 分享： 分享： 中國文旅部昨日公布，文旅行業8項疫情防控工作指南廢止，包括涉及旅行社、娛樂場所、旅遊景區、劇院等。 文旅部官網印發關於落實新型冠狀病毒感染「乙類乙管」，做好文化和旅遊行業疫情防控工作的通知。通知指出，各 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 相關文章 京續限日韓公民來華 停口岸過境簽 今日 京續限日韓公民來華 停口岸過境簽 民航局受理34國航班申請 下旬復飛 今日 民航局受理34國航班申請 下旬復飛 默沙東新冠口服藥明售 每瓶1500人幣 今日 默沙東新冠口服藥明售 每瓶1500人幣 你可能感興趣 京續限日韓公民來華 停口岸過境簽 今日 01:00 京續限日韓公民來華 停口岸過境簽 民航局受理34國航班申請 下旬復飛 今日 01:00 民航局受理34國航班申請 下旬復飛 默沙東新冠口服藥明售 每瓶1500人幣 今日 01:00 默沙東新冠口服藥明售 每瓶1500人幣 疫情 新冠肺炎疫情 旅遊資訊 北京