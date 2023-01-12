默沙東新冠口服藥明售 每瓶1500人幣 中國版 2023/01/12 分享： 分享： 據內媒報道，作為中國第二款上市的進口新冠小分子口服藥，美國默沙東莫納皮拉韋（內地稱莫諾拉韦，Molnupiravir）在中國的首發報價已出爐，將以低於海外主要國家的價格--每瓶1,500元（人民幣，下 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 相關文章 京續限日韓公民來華 停口岸過境簽 今日 京續限日韓公民來華 停口岸過境簽 民航局受理34國航班申請 下旬復飛 今日 民航局受理34國航班申請 下旬復飛 8項防疫指南廢止 助文旅活動復常 今日 8項防疫指南廢止 助文旅活動復常 你可能感興趣 京續限日韓公民來華 停口岸過境簽 今日 01:00 京續限日韓公民來華 停口岸過境簽 民航局受理34國航班申請 下旬復飛 今日 01:00 民航局受理34國航班申請 下旬復飛 8項防疫指南廢止 助文旅活動復常 今日 01:00 8項防疫指南廢止 助文旅活動復常 中國 美國 銷售 人民幣 日本 記者 南韓 採購 天津 輝瑞