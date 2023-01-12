默沙東新冠口服藥明售 每瓶1500人幣

據內媒報道，作為中國第二款上市的進口新冠小分子口服藥，美國默沙東莫納皮拉韋（內地稱莫諾拉韦，Molnupiravir）在中國的首發報價已出爐，將以低於海外主要國家的價格--每瓶1,500元（人民幣，下

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