  • 18°C
香港時間 : 2023112日 (週四) 02:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

默沙東新冠口服藥明售 每瓶1500人幣

中國版 2023/01/12

分享：

分享：

據內媒報道，作為中國第二款上市的進口新冠小分子口服藥，美國默沙東莫納皮拉韋（內地稱莫諾拉韦，Molnupiravir）在中國的首發報價已出爐，將以低於海外主要國家的價格--每瓶1,500元（人民幣，下

...

相關文章

京續限日韓公民來華 停口岸過境簽
今日
京續限日韓公民來華 停口岸過境簽
民航局受理34國航班申請 下旬復飛
今日
民航局受理34國航班申請 下旬復飛
8項防疫指南廢止 助文旅活動復常
今日
8項防疫指南廢止 助文旅活動復常

你可能感興趣

京續限日韓公民來華 停口岸過境簽
今日 01:00
京續限日韓公民來華 停口岸過境簽
民航局受理34國航班申請 下旬復飛
今日 01:00
民航局受理34國航班申請 下旬復飛
8項防疫指南廢止 助文旅活動復常
今日 01:00
8項防疫指南廢止 助文旅活動復常
中國 美國 銷售 人民幣 日本 記者 南韓 採購 天津 輝瑞

上一篇文章

8項防疫指南廢止 助文旅活動復常

下一篇文章

滬去年GDP料增3% 今年目標逾5.5%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？