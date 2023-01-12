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京續限日韓公民來華 停口岸過境簽

中方採對等措施 官媒：必要且合情合理

中國版 2023/01/12

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中國接連反制日韓，國家移民管理局宣布，即日起暫停簽發日韓公民來華口岸簽證及過境免簽。中國早前已暫停向日韓公民發簽證。官媒指針對少數國家對華歧視性政策，必要且合情合理。

日韓對中方做法表示遺憾，日本外相林

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