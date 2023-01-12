京續限日韓公民來華 停口岸過境簽 中方採對等措施 官媒：必要且合情合理 中國版 2023/01/12 分享： 分享： 中國接連反制日韓，國家移民管理局宣布，即日起暫停簽發日韓公民來華口岸簽證及過境免簽。中國早前已暫停向日韓公民發簽證。官媒指針對少數國家對華歧視性政策，必要且合情合理。 日韓對中方做法表示遺憾，日本外相林 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 相關文章 民航局受理34國航班申請 下旬復飛 今日 民航局受理34國航班申請 下旬復飛 8項防疫指南廢止 助文旅活動復常 今日 8項防疫指南廢止 助文旅活動復常 默沙東新冠口服藥明售 每瓶1500人幣 今日 默沙東新冠口服藥明售 每瓶1500人幣 你可能感興趣 民航局受理34國航班申請 下旬復飛 今日 01:00 民航局受理34國航班申請 下旬復飛 8項防疫指南廢止 助文旅活動復常 今日 01:00 8項防疫指南廢止 助文旅活動復常 默沙東新冠口服藥明售 每瓶1500人幣 今日 01:00 默沙東新冠口服藥明售 每瓶1500人幣 日本 韓國菜 中國 出入境管制 中國外交部 移民