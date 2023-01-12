fb及IG禁按性別 向青少年投放廣告 行政人員版 2023/01/12 分享： 分享： Meta近期持續改革廣告政策，繼早前推出一款新AI系統，以減少歧視廣告分發後，Meta再宣布將加強Facebook（fb）及Instagram（IG）的廣告限制，由2月起，禁止廣告商根據性別向青少年及 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 微軟研AI語言模型 模仿真人發聲語氣 今日 微軟研AI語言模型 模仿真人發聲語氣 美航空局憂5G干擾 促航機安裝訊號屏障 2023/01/11 美航空局憂5G干擾 促航機安裝訊號屏障 Meta將停支援 VR設備初代Quest更新 2023/01/11 Meta將停支援 VR設備初代Quest更新 達美航空2月起 機上提供免費WiFi 2023/01/10 達美航空2月起 機上提供免費WiFi Ring雙向「車Cam」 預購價1560元 2023/01/10 Ring雙向「車Cam」 預購價1560元 科技行業 服務 Facebook 廣告 歧視 Instagram Meta 商業