fb及IG禁按性別 向青少年投放廣告

Meta近期持續改革廣告政策，繼早前推出一款新AI系統，以減少歧視廣告分發後，Meta再宣布將加強Facebook（fb）及Instagram（IG）的廣告限制，由2月起，禁止廣告商根據性別向青少年及

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