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微軟研AI語言模型 模仿真人發聲語氣

行政人員版 2023/01/12

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人工智能（AI）的應用領域愈趨廣泛，微軟（Microsoft）發布了最新的AI模型VALL-E，可將3秒長度的語音樣本，模仿成某個真人發聲，更可匹配成不同的說話語氣。

VALL-E屬於「神經編解碼語言模

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欄名 : 科技新知

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