微軟研AI語言模型 模仿真人發聲語氣 行政人員版 2023/01/12 分享： 分享： 人工智能（AI）的應用領域愈趨廣泛，微軟（Microsoft）發布了最新的AI模型VALL-E，可將3秒長度的語音樣本，模仿成某個真人發聲，更可匹配成不同的說話語氣。 VALL-E屬於「神經編解碼語言模 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 fb及IG禁按性別 向青少年投放廣告 今日 fb及IG禁按性別 向青少年投放廣告 美航空局憂5G干擾 促航機安裝訊號屏障 2023/01/11 美航空局憂5G干擾 促航機安裝訊號屏障 Meta將停支援 VR設備初代Quest更新 2023/01/11 Meta將停支援 VR設備初代Quest更新 達美航空2月起 機上提供免費WiFi 2023/01/10 達美航空2月起 機上提供免費WiFi Ring雙向「車Cam」 預購價1560元 2023/01/10 Ring雙向「車Cam」 預購價1560元 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 人工智能 Microsoft