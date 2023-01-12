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T Town「玩轉百份百神社」 5米戶外巨型兔兔+年宵花市

行政人員版 04:00 2023/01/12

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即將踏入兔年，黛安知道，來自日本嘅YOSISTAMP呦嘻百份百家族超人氣兔子，仲有一眾角色，將登陸天水圍，與領展T Town聯乘舉辦「玩轉百份百神社」活動，即日起至2月15日，商場會打造成呦嘻百份百神社，呦嘻百份百眾角色就會喺商場跟大家互動，大家可以喺神社、5米高戶外巨型充氣兔兔百份百達摩及多個場景打卡，感受下日本傳統新年氣氛。

今年商場更會同環保機構合作，喺新年前夕派發新生利市封；1月30日起會舉辦利市封回收重用行動，到時會設置利市封回收祈願箱，大家可將已使用嘅利市封送往主拜殿嘅香油箱（利市回收祈願箱）回收重生，大家可帶住新年願望及環保心意祈願。

公關姊妹話，T Town喺新年期間將特設年宵花市，有齊年花、節慶食品及上等茶葉等特色好禮，包括來自長洲嘅九記鴻運年糕等。另外，即日起領展會員喺T Town消費滿指定金額，可換領「呦嘻百份百豐足便當套裝」1套，套裝包括便當袋、餐盒及餐具，設計精美又可循環再用，實用又環保。今日（13日）開始，特選住戶只要憑活動通函喺T Town消費滿指定金額，並登記做領展會員，亦可換領「呦嘻百份百吸『財』硅藻土地毯」1張，為家居添置新裝。活動詳情可瀏覽Linkhk.com

本文轉載自《晴報

與摯友、閨密、伴侶同遊「百份百朋友圈」打卡。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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