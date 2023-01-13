The North Face 新春登山行大運

最近天氣較為清涼，當然是行山的最好季節，看看上星期六日遊人人山人海般往大棠欣賞紅葉就是最好例子，而作為新春行山又要應節，相信戶外品牌中只有The North Face在這方面最有市場觸覺，既看準了兔年

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