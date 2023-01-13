軒尼詩夥拍藝術家嚴培明 推出限量版干邑 副刊版 2023/01/13 分享： 分享： 農曆新年將至，軒尼詩與當代藝術家嚴培明合作，推出V.S.O.P及X.O限量干邑。表現主義藝術家嚴培明，向以其動物和名人肖像畫而聞名。今次特別為軒尼詩繪製一幅名為《大賽》（The Great Race） ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 路易十三破格創舉 The Drop干邑與你結伴同行 2022/12/30 路易十三破格創舉 The Drop干邑與你結伴同行 香檳達人一年飲幾百枝香檳 教你聖誕節選擇Champagne貼士 2022/12/23 香檳達人一年飲幾百枝香檳 教你聖誕節選擇Champagne貼士 西九Macallan Experience展覽 與賓利汽車聯乘威士忌壓軸登場 2022/12/16 西九Macallan Experience展覽 與賓利汽車聯乘威士忌壓軸登場 東京親嘗Music Pairing 當坂本龍一遇上Krug 2008 2022/12/09 東京親嘗Music Pairing 當坂本龍一遇上Krug 2008 釀開香檳又釀清酒轉跑道 Richard Geoffroy打造IWA 5新品 2022/11/25 釀開香檳又釀清酒轉跑道 Richard Geoffroy打造IWA 5新品 軒尼詩 農曆新年 品牌 餐廳 中環 法國 銅鑼灣 生肖 兔