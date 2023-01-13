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軒尼詩夥拍藝術家嚴培明 推出限量版干邑

副刊版 2023/01/13

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農曆新年將至，軒尼詩與當代藝術家嚴培明合作，推出V.S.O.P及X.O限量干邑。表現主義藝術家嚴培明，向以其動物和名人肖像畫而聞名。今次特別為軒尼詩繪製一幅名為《大賽》（The Great Race）

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欄名 : Wine

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