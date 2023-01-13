2023三文魚色流行！ Patek Philippe 3大錶作勢掀復古錶風潮 副刊版 2023/01/13 分享： 分享： 作為眼利的錶迷，大可察覺到有一股錶面色正蠢蠢欲動蓄勢待發，說的正是三文魚色。誠然，在Patek Philippe錶王的官方定義，三文魚色錶面視為「玫瑰金色乳光錶面」，只是筆者小心眼，總覺得在這個時候加 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 以靈感女神之名啟航 Vacheron Constantin 2022/12/30 以靈感女神之名啟航 Vacheron Constantin 聖誕玩味與破格Tiffany & Co. 2022/12/23 聖誕玩味與破格Tiffany & Co. 錶場上的聖誕禮物 2022/12/16 錶場上的聖誕禮物 加強複雜機芯陣容 Patek Philippe加推首枚左撇單按計時秒錶 2022/12/02 加強複雜機芯陣容 Patek Philippe加推首枚左撇單按計時秒錶 2022錶界奧斯卡 GPHG結果出爐 2022/11/25 2022錶界奧斯卡 GPHG結果出爐 可持續發展