2023三文魚色流行！ Patek Philippe 3大錶作勢掀復古錶風潮

作為眼利的錶迷，大可察覺到有一股錶面色正蠢蠢欲動蓄勢待發，說的正是三文魚色。誠然，在Patek Philippe錶王的官方定義，三文魚色錶面視為「玫瑰金色乳光錶面」，只是筆者小心眼，總覺得在這個時候加

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