CHANEL最佳推銷員 Jennie 副刊版 2023/01/13 分享： 分享： 作為BLACKPINK最有時尚觸覺的成員，Jennie（金珍妮）是超牌CHANEL的品牌大使，這位在K-POP潮流中，素有「人間香奈兒」之稱的可人兒曾揚言：「CHANEL已經成為我生活的一部分。」 她曾 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 Rose@BLACKPINK壓境 Tiffany Lock登陸香港 2023/01/06 Rose@BLACKPINK壓境 Tiffany Lock登陸香港 是他也是妳和我的峇里首飾 John Hardy 2022/12/30 是他也是妳和我的峇里首飾 John Hardy 影后姬蒂白蘭芝加持Louis Vuitton 高級珠寶系列破紀錄登場 2022/12/23 影后姬蒂白蘭芝加持Louis Vuitton 高級珠寶系列破紀錄登場 一堂吃美食的珠寶課 L'ECOLE 2022/12/02 一堂吃美食的珠寶課 L'ECOLE 登月星空之旅 CHANEL 2022/11/25 登月星空之旅 CHANEL