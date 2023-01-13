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CHANEL最佳推銷員 Jennie

副刊版 2023/01/13

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作為BLACKPINK最有時尚觸覺的成員，Jennie（金珍妮）是超牌CHANEL的品牌大使，這位在K-POP潮流中，素有「人間香奈兒」之稱的可人兒曾揚言：「CHANEL已經成為我生活的一部分。」

她曾

...

欄名 : Jewelry

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