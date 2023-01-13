醉翁之意不在酒，滑雪之意不在雪，更令人愜意的，便是拖着痠痛身軀走進風呂（Onsen）的感覺。洗滌污垢後慢慢浸進熱騰騰的溫泉，熱湯浸沉全身，肌肉立時鬆弛下來，一切煩惱也不知跑到哪裏。

在露天風呂浸在攝氏四十多度熱湯，同時呼吸着北海道的嚴寒空氣，霧氣在水面飄然起舞，外邊落着大雪，雪花不時飛進池中消失於無形，還有欄柵上掛着大小不一的冰柱，小水珠從柱尖施施然落下……在最舒適環境中，也要想想科學，熱湯、霧氣、飄雪、冰柱和小水珠，不同形態的水畢竟全都是最簡單不過的H2O，在不同溫度和壓力下，便呈現不同體態，也為人類帶來不同感受。

再想深一層，浸在熱湯裏的身軀也有逾八成是H2O，水份不僅流淌於血液中，也會以不同形態存在於細胞內外，細胞與細胞間的Interstitial Fluid（組織液）極重要，這水份定要保持精準酸度和合適電解質，細胞才能正常生存。人類缺水會死，太多水份也會死，水份跑到不合適的位置也會死，例如肺積水、心包膜積水等。

露天風呂的經歷，其實是跟水打交道，不同環境中不同形態的水，影響身體內的水而作出反應，畢竟水是生命基本元素，有好水才有好生命，人類非珍而重之不可。