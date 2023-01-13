興衰有時 美國制度不會永遠先進

近日，美國政壇給全世界上演了一齣鬧劇，經過4天15輪投票，美國眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）終於上周六（7日）達到出任眾議院議長的得票門檻（218票），當選眾議員議長。這個本該毫無懸念的選舉（因為共和黨已經控制眾議院），結果卻創近164年的多次投票紀錄，令人對美國的選舉制度大跌眼鏡，對此美國總統拜登無奈地表示：「我覺得他們花了這麼多時間來回表決，真令人尷尬。」

美眾議長選舉 成國際鬧劇

選不出議長，國會就無法開展工作，於是大家只好把時間消耗在一輪又一輪的投票上；而遲遲選不出議長的原因，簡單說就是共和黨內意見分歧，有部分激進派不支持。

不管他們誰是誰非，總之從一個中立客觀的立場看，說明美國現行制度整合不同意見的能力有限，很容易就會被某些因素卡住而運轉不靈，本質上反映的是制度與現實之間，出現了一定程度的不適應。

不過，這個令拜登感到「尷尬」的鬧劇，從中國歷史的角度看，卻一點也不意外，因為制度本身也會有生老病死、也會有衰敗，這是不以人的意志為轉移的。

中國人才選拔制 隨環境變遷

例如中國的人才選拔制度，就隨着環境等因素的變化而不斷變遷，從沒有一勞永逸的時候。中國比較成熟的選官制度，大約始自漢代的「察舉制」，在「察舉制」之前，有春秋及更早期的「世卿世祿」制，也就是世襲制，官職和封地都可以世襲；在戰國時期，以秦國為代表的新興諸侯國，看到世襲制不能廣泛吸納人才的缺點，將世襲制改為軍功制，從那以後，在秦國加官晉爵主要靠軍功，即使是貴族，沒有功勞也不得憑血緣關係享有特權，這個人才選拔制度的根本變化，對秦國的強盛、以及後來滅六國一統天下，有重大貢獻。

到了漢代，社會發展逐漸走入正軌，用於選拔人才的「察舉制」也愈來愈完善。簡單來說，「察舉制」就是由從中央到地方的高級官員，按照朝廷根據需要設立的科目，從平民和低級官吏中推薦人才，進入官員體系，朝廷會根據所需才能的不同，對被推薦的人才予以考試。

「察舉制」中最為人所熟知的，就是舉孝廉，其中「孝」指孝子、「廉」指廉吏，為漢朝提供了大量優秀官吏。

不過，隨着施行日久，「察舉制」的弊端以及與時代的不適應也逐漸暴露，其一是察舉相當依賴負責推薦官員的個人判斷，容易參雜個人因素；其二是察舉較為依賴民間風評，而民間風評容易為有錢有勢的世家大族操縱；其三是出現了很多通過各種操作（例如扮隱士）博取名望者，其實並無多少真才實學；其四是經過三國時期的大亂，各地人口銳減，大量人口為了生存別井離鄉，人與人之間互不了解，察舉所需要的穩定地方環境不復存在。

在種種不利因素影響下，「察舉制」已經很難再起到幫助朝廷發現天下人才的作用，於是到魏晉時期，選拔人才的「察舉制」演變為「九品中正制」。「九品中正制」與「察舉制」最大的不同，就是在「察舉制」下，中央到地方的大量官員，都可以向朝廷推薦人才，而在「九品中正制」下，推薦人才主要由朝廷委任的大小中正進行，大小中正的主要工作，就是按照「上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下」9個等級，評定各地知名人士，無論其是否出仕；小中正協助大中正審核相關資料後，將評定表呈交吏部，吏部依此進行官吏的升遷與罷黜。

「九品中正制」由於具備較為明確的標準和等級，一定程度改善了「察舉制」後期人才選拔的混亂狀況，起到了澄清吏治的作用。不過，「九品中正制」裏看重家世的痼疾，卻又為選拔人才帶來了新的問題，而且問題愈來愈大，最後終於演變成「上品無寒門，下品無世族」的門閥政治，評等基本流於形式，官職為世家大族把控，平民的優秀人才完全沒有出頭之日。

鑑於「九品中正制」已經逐漸喪失選拔優秀人才的作用，自隋唐開始，用「科舉」考試的辦法選拔人才，開始成為選拔人才的主流。

「科舉」取士的人才選拔制度，是對已經腐朽的「九品中正制」之重大改革，「科舉」的最大特點就是考試，考得好就可以做官，最大程度地排除了個人好惡、家世等外在因素，改變了過去官員隊伍基本由世家大族把持的局面，擴大了人才的基礎，讓有才能的平民子弟，也可以通過「科舉」進入官僚體系，是人才選拔制度上的一個巨大進步。

環境人心變 制度老化消亡

但是，再好的制度用久了，照樣也會毛病百出。到了明清二朝，由於種種原因，「科舉」考試逐漸偏離了選拔有真才實學者的原意，變成了比賽誰更會做八股文的遊戲。

由於八股文題目、內容、格式都有嚴格限制，考生們只是按照題目的字義敷衍成文，大多脫離現實，結果造成八股文內容空洞、徒具形式，成了只為考試服務的工具，而那些做慣八股文的考生，並無真才實學，完全缺乏治理地方的能力。至此，「科舉」制度在選拔優秀人才方面從成功走入失敗，到了近代終於被完全取消。

從中國歷代人才選拔制度變遷的脈絡看，每一種制度開始時，都是符合當時情況、起過良好作用的；但隨着環境變化、或者制度本身的老化，每一種制度到後來都遇到了愈來愈大、甚至不可克服的問題，被迫尋找新的制度代替。

中國的歷史經驗證明，一個制度是沒有辦法長期保持先進的，因為環境在變、人的思維在變，過去曾經先進的東西，在變化了的環境和人心下，難免會不適應，當這種不適應日積月累愈來愈大時，制度的崩潰或者消亡就必然發生。

美國現行的選舉制度，已經施行了200多年，就近年的情況看，已經表現出無法很好地適應新形勢的迹象，2020年美國總統選舉的混亂、2021年初特朗普支持者佔領國會大廈、以及最近的國會議長選舉鬧劇，都說明這個選舉制度開始問題頻生，如果中國人才選拔制度的變遷反映着世界的普遍規律，那麼指望美國選舉制度永遠先進，就只能是漠視規律的一廂情願了。

▲ 美國眾議院議長選舉演變成鬧劇，共和黨領袖麥卡錫經過4天15輪投票才能當選，創近164年的多次投票紀錄。（新華社資料圖片）