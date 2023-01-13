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中國特色元宇宙 引領獨特用戶體驗

行政人員版 2023/01/13

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早前與國內龍頭科企商談，對方主動提出可以協助申請國內元宇宙演唱會牌照，令人喜出望外。一言驚醒夢中人，今時今日的元宇宙並不是無邊際的，更是各處鄉村各處例。騰訊CEO馬化騰說過：「Metaverse是一個

...

撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長

欄名 : 創智箴言

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