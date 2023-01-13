中國特色元宇宙 引領獨特用戶體驗 行政人員版 2023/01/13 分享： 分享： 早前與國內龍頭科企商談，對方主動提出可以協助申請國內元宇宙演唱會牌照，令人喜出望外。一言驚醒夢中人，今時今日的元宇宙並不是無邊際的，更是各處鄉村各處例。騰訊CEO馬化騰說過：「Metaverse是一個 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 鍛練EQ強化心理 2023重塑自我 2023/01/06 鍛練EQ強化心理 2023重塑自我 區塊鏈電子門票 獨一無二勢成主流 2022/12/30 區塊鏈電子門票 獨一無二勢成主流 Z世代新工作模式 數碼牧民興起 2022/12/23 Z世代新工作模式 數碼牧民興起 Web3世界面臨寒冬 元宇宙還有投資價值？ 2022/12/16 Web3世界面臨寒冬 元宇宙還有投資價值？ Steam Deck來襲 遊戲市場掀變化 2022/12/09 Steam Deck來襲 遊戲市場掀變化 中國 元宇宙 演唱會 美元