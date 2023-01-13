中國特色元宇宙 引領獨特用戶體驗

早前與國內龍頭科企商談，對方主動提出可以協助申請國內元宇宙演唱會牌照，令人喜出望外。一言驚醒夢中人，今時今日的元宇宙並不是無邊際的，更是各處鄉村各處例。騰訊CEO馬化騰說過：「Metaverse是一個

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入