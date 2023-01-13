皇家郵政遇網安事故 國際郵寄服務受阻

世界上最大的郵政和包裹公司之一的英國皇家郵政（Royal Mail）周三（11日）自揭，系統遇到網絡安全事故，令其國際出口服務嚴重受阻，甚至面臨服務中斷。

英國皇家郵政於Twitter發文時，未有透露網

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