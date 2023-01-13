皇家郵政遇網安事故 國際郵寄服務受阻 行政人員版 2023/01/13 分享： 分享： 世界上最大的郵政和包裹公司之一的英國皇家郵政（Royal Mail）周三（11日）自揭，系統遇到網絡安全事故，令其國際出口服務嚴重受阻，甚至面臨服務中斷。 英國皇家郵政於Twitter發文時，未有透露網 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 NFL球員心臟病發 《Madden NFL》刪CPR慶祝 今日 NFL球員心臟病發 《Madden NFL》刪CPR慶祝 微軟研AI語言模型 模仿真人發聲語氣 2023/01/12 微軟研AI語言模型 模仿真人發聲語氣 fb及IG禁按性別 向青少年投放廣告 2023/01/12 fb及IG禁按性別 向青少年投放廣告 美航空局憂5G干擾 促航機安裝訊號屏障 2023/01/11 美航空局憂5G干擾 促航機安裝訊號屏障 Meta將停支援 VR設備初代Quest更新 2023/01/11 Meta將停支援 VR設備初代Quest更新 英國 Twitter