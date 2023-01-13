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NFL球員心臟病發 《Madden NFL》刪CPR慶祝

行政人員版 2023/01/13

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美式足球聯盟（NFL）一名球員在賽事中突心臟病發後，遊戲開發商EA Sports宣布，將移除《Madden NFL 23》的CPR（心肺復甦）慶祝動作。

早前一場NFL賽事中，年僅24歲的球員Damar

...

欄名 : 科技新知

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