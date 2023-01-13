前海搶閘來港招商 擴金融商貿合作

兩地通關不足一周，前海管理局即來港舉辦宣介會，介紹前海發展機遇，包括出爐不久的「前海全球服務商」招商計劃；前海管理局局長曾湃表示，會為在前海的港人港企，營造「無差異感」的營商和生活環境。

「無差異感」環

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