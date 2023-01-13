前海搶閘來港招商 擴金融商貿合作 中國版 2023/01/13 分享： 分享： 兩地通關不足一周，前海管理局即來港舉辦宣介會，介紹前海發展機遇，包括出爐不久的「前海全球服務商」招商計劃；前海管理局局長曾湃表示，會為在前海的港人港企，營造「無差異感」的營商和生活環境。 「無差異感」環 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 相關文章 粵今年GDP目標逾5% 推進灣區建設 今日 粵今年GDP目標逾5% 推進灣區建設 商務部推進內地港澳 共建單一自貿區 今日 商務部推進內地港澳 共建單一自貿區 浙江挺平台經濟高質發展 精準施策 今日 浙江挺平台經濟高質發展 精準施策 你可能感興趣 粵今年GDP目標逾5% 推進灣區建設 今日 01:00 粵今年GDP目標逾5% 推進灣區建設 商務部推進內地港澳 共建單一自貿區 今日 01:00 商務部推進內地港澳 共建單一自貿區 浙江挺平台經濟高質發展 精準施策 今日 01:00 浙江挺平台經濟高質發展 精準施策 大灣區 深圳 廣州 香港 內地保險股 人民幣