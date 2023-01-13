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浙江挺平台經濟高質發展 精準施策

中國版 2023/01/13

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浙江省十四屆人大一次會議昨日（12日）開幕，省長王浩作政府工作報告時表示，預計2022年浙江省地區生產總值（GDP）增長3%左右，今年目標是增長5%以上。他還提到，支持平台經濟高質量發展；優化企業發展

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