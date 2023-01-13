浙江挺平台經濟高質發展 精準施策 中國版 2023/01/13 分享： 分享： 浙江省十四屆人大一次會議昨日（12日）開幕，省長王浩作政府工作報告時表示，預計2022年浙江省地區生產總值（GDP）增長3%左右，今年目標是增長5%以上。他還提到，支持平台經濟高質量發展；優化企業發展 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 相關文章 粵今年GDP目標逾5% 推進灣區建設 今日 粵今年GDP目標逾5% 推進灣區建設 前海搶閘來港招商 擴金融商貿合作 今日 前海搶閘來港招商 擴金融商貿合作 商務部推進內地港澳 共建單一自貿區 今日 商務部推進內地港澳 共建單一自貿區 你可能感興趣 粵今年GDP目標逾5% 推進灣區建設 今日 01:00 粵今年GDP目標逾5% 推進灣區建設 前海搶閘來港招商 擴金融商貿合作 今日 01:00 前海搶閘來港招商 擴金融商貿合作 商務部推進內地港澳 共建單一自貿區 今日 01:00 商務部推進內地港澳 共建單一自貿區 浙江省 外資 經濟 GDP 人民幣