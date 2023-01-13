  • 19°C
香港時間 : 2023113日 (週五) 02:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

粵今年GDP目標逾5% 推進灣區建設

對接本港北都區發展 加快「港車北上」

中國版 2023/01/13

分享：

分享：

廣東省長王偉中昨日（12日）發表政府工作報告時表示，預計廣東去年全省地區生產總值（GDP）增長2%左右，今年GDP目標增長5%以上，強調廣東會強化經濟大省「勇挑大樑」責任。王偉中提到，廣東將深入推進粵

...

相關文章

前海搶閘來港招商 擴金融商貿合作
今日
前海搶閘來港招商 擴金融商貿合作
商務部推進內地港澳 共建單一自貿區
今日
商務部推進內地港澳 共建單一自貿區
浙江挺平台經濟高質發展 精準施策
今日
浙江挺平台經濟高質發展 精準施策

你可能感興趣

前海搶閘來港招商 擴金融商貿合作
今日 01:00
前海搶閘來港招商 擴金融商貿合作
商務部推進內地港澳 共建單一自貿區
今日 01:00
商務部推進內地港澳 共建單一自貿區
浙江挺平台經濟高質發展 精準施策
今日 01:00
浙江挺平台經濟高質發展 精準施策
GDP 廣州 廣東省 北部都會區 新能源 大灣區 人民幣

下一篇文章

前海搶閘來港招商 擴金融商貿合作
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？