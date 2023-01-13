粵今年GDP目標逾5% 推進灣區建設 對接本港北都區發展 加快「港車北上」 中國版 2023/01/13 分享： 分享： 廣東省長王偉中昨日（12日）發表政府工作報告時表示，預計廣東去年全省地區生產總值（GDP）增長2%左右，今年GDP目標增長5%以上，強調廣東會強化經濟大省「勇挑大樑」責任。王偉中提到，廣東將深入推進粵 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 相關文章 前海搶閘來港招商 擴金融商貿合作 今日 前海搶閘來港招商 擴金融商貿合作 商務部推進內地港澳 共建單一自貿區 今日 商務部推進內地港澳 共建單一自貿區 浙江挺平台經濟高質發展 精準施策 今日 浙江挺平台經濟高質發展 精準施策 你可能感興趣 前海搶閘來港招商 擴金融商貿合作 今日 01:00 前海搶閘來港招商 擴金融商貿合作 商務部推進內地港澳 共建單一自貿區 今日 01:00 商務部推進內地港澳 共建單一自貿區 浙江挺平台經濟高質發展 精準施策 今日 01:00 浙江挺平台經濟高質發展 精準施策 GDP 廣州 廣東省 北部都會區 新能源 大灣區 人民幣