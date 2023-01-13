大埔7仔新店 7CAFÉ+HOTSHOT聯乘概念 逾70款飲品小食任你歎

向來創意十足嘅7-Eleven，旗下自家品牌「7CAFÉ+」與「HOTSHOT熱賣點」將首度聯乘，帶嚟全新7CAFÉ+HOTSHOT概念，今個月正式進駐大埔大元邨7-Eleven新店，兩大品牌嘅招牌美食會大曬冷，包括7CAFÉ+人氣特色口味沙冰、珍珠奶茶等，仲有HOTSHOT嘅港式地道美食，如燒賣、魚蛋和撈麵等，逾70款飲品小食任你歎。

新店更推出一系列港式風味嘅「本店限定」紅豆系列新品，而且備有多款套餐組合，無論係早餐、午餐、下午茶或輕食都有齊，其中一款方便又美味嘅早餐只售$26，已包括1款主食、2款小食和1杯飲品，啱晒上班族或學生哥。

另外，即日起至1月21日，7CAFÉ+HOTSHOT仲為大家送上兩大新店驚喜優惠，包括以$9或$10限時優惠價可買指定HOTSHOT單品，例如$9限時優惠價適用單品包括叉燒包2個／奶皇包2個／腸粉1份等；$10限時優惠價適用單品，則有魚蛋10粒／燒賣10粒／魚蛋及燒賣各5粒。此外，仲可以限定爽價$18品嘗任何口味嘅沙冰1杯，快啲約埋家人和朋友去7CAFÉ+HOTSHOT享用優惠啦。

本文轉載自《晴報》

▲ 牛角包窩夫

▲ 紅豆芭菲

▲ 特色小食餐