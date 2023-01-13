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屈臣氏×miffy陪你過靚年 新春優惠

行政人員版 04:00 2023/01/13

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過年除咗辦年貨，仲有好多商品優惠都勁吸引，黛安打聽到，屈臣氏為大家準備咗多重賀年禮遇，打響頭炮就有萌爆miffy，易賞錢App會員只要買滿$388，加$1即可換購「miffy新年屈都有利市封套裝」，由屈臣氏聯乘miffy以多款獨家新春造型送上鬼馬祝福。另外，屈臣氏仲會推出一系列寵愛肌膚、保健養生嘅驚喜優惠。

公關姊妹貼心推介獨家屈臣氏品牌韓國製面膜，當中包括唔同美肌功效，如美白、修護、緊緻、抗皺和保濕等，令姊妹們嘅肌膚保持水潤透白，以最佳狀態去拜年。即日起至2月9日期間，易賞錢會員更專享全綫屈臣氏品牌盒裝面膜買1送1獨家優惠。屈臣氏獨家發售嘅抗衰老保健品TRU NIAGEN®樂加欣®，亦係送禮之選，而家TRU NIAGEN®樂加欣®NAD+增強劑300毫克30粒裝，買3樽只係$997（原價$1,797），買夠12樽都係$3,388（原價$7,188），想知更多優惠詳情，可參考：https://www.watsons.com.hk/cny2023_redpackets

本文轉載自《晴報

TRU NIAGEN®樂加欣®NAD

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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