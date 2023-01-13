最近在新同事的迎新簡介中，看見一個熟悉的面孔，一個舊同事重投我們的懷抱。對於舊同事的重新加盟，我是感到欣慰的，這證明同事跟我們的關係不錯，也認為我們是值得效力的公司。

我認為在芸芸職場智慧中，沒有比「好馬不吃回頭草」這句話更錯。在我30多年職場生涯中，「好馬」經常吃回頭草，有些更不止一次回頭。反而「劣馬」，可以吃回頭草的機會卻不多，他們的離開讓舊僱主開心也來不及，他們又怎會再自找麻煩呢？

當然「好馬」也不一定要吃回頭草，他們選擇眾多，如果是劣迹斑斑的公司，他們大可以頭也不回，即使高薪厚職，也不動搖。但如果公司理念、文化、價值觀和工作氛圍都理想，當初離開只是想出外闖闖，分手後還是覺得前度好的話，這些公司就是值得回頭吃的「好草」。

既然好馬可以吃回頭草，好草也值得回頭吃，上班族要努力成為好馬，而企業也要盡力成為好草。雙方還要維持良好的關係，上班族離職時不要編造大話，離職後不要說舊東家壞話；主管也不要因為短暫的分手而反目，為好馬吃好草建立基礎。在廣告業，離職的好馬甚至可以變得更好，因為在外面能吸收不同的營養，回頭時成為更出色的馬。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報》