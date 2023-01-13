發展可持續數據服務產業　鞏固香港成為區域數據樞紐

在數字優先經濟中，數字技術正在成為生產、營運和消費的核心。數字化已不僅僅局限於將產品和服務資訊化和數字化，或通過數字聯接與客戶、合作夥伴和員工互動。千兆寬頻基礎設施，量子計算、資料治理、AI技術和可再生能源等，為經濟增長、韌性發展和數字競爭力注入新動能。

數字經濟的核心是在數據中獲取價值，進而驅動企業的決策和創新。數據是核心的生產資料，當前大量散佈在各個業務系統中的數據價值是零碎的，只有當大量的數據經匯聚並提取出關鍵的價值信息後才能夠説明企業成功實踐數字化轉型，因此衍生新數據服務產業需求, 數據收集->數據存儲->數據治理及分析->轉化為數據價值，形成完整數據價值鏈。

數據價值鏈的核心是構建強大的數字基礎設施來支撐從數據到價值的轉換過程，其中數據中心基礎設施, 數據存儲及計算平台是數據服務產業的核心，隨著數字經濟高速發展，這為香港提供安全可靠的數據中心服務產生龐大需求，特別是在雲端運算、電子商務、物聯網和物流等範疇，而內地積極推動信息產業等服務行業國際化，也進一步帶動市場對數據中心的需求。

數據中心服務發展帶亦要面對不少挑戰, 充足土地供應, 穩定電力供應, 網絡安全威脅, 數據安全治理人才等。

作為新一代智慧微模組數據中心產品，華為FusionModule2000從一體化集成、安全可靠、節省機房占地面積和節約能源等方面有效解決痛點。此外，還具備安裝時省力、省心，架構相容，快速靈活部署，智慧化監控，高效穩定製冷等特點。

對於考慮成本的零售業中小企，華為亦推出邊緣數據中心解決方案，即是徹底打破傳統中小型機房建設模式，通過在單櫃內高度集成UPS、供配電、製冷、監控、備電和滅火模塊，滿足客戶對快速部署、簡易運維、靈活擴容等需求。據了解，現時華為小型智慧微模塊方案已在金融、教育、商業零售等多個場景得到運用，隨著香港各行各業加速數字化轉型，預計進一步擴大應用場景。

現時，建築物相關用電佔香港總用電量約九成，產生的碳排放佔全港總量六成，提升建築物能源效益亦不可小覷。針對這一議題，華為推出用AI技術優化製冷系統的iCooling解決方案，通過對天氣資料、建築模型、設備狀態及人員建模，實現建築負荷預測，避免暖通系統冷熱滯後，提升舒適性，同時保證系統運行在最節能狀態，避免冷氣費用過度支出，料未來會有更多企業或開發商考慮採納相關方案。

數據中心已成為數字經濟發展中不可或缺的基礎設施，可持續數據服務產業將可帶動雲計算, 區塊鏈, 人工智能等技術的運用和發展。

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